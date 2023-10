L'Ajuntament de Girona aprovarà definitivament en el ple de dilluns l'ordenança d'intervenció municipal reguladora de les activitats de degustació, restauració, espectacles públics i activitats recreatives i les seves terrasses. Aquesta nova normativa derroga l'anterior aprovada el 2012 i pretén tenir un control més intensiu pel que fa a les terrasses, fins al punt que, si després de diferents requisits un establiment continua sense complir amb la norma, es podrà reduir l'horari de l'espai i, fins i tot, es podrà tancar la terrassa. També es contemplen sancions econòmiques, una mica més elevades que les actuals.

Aquesta nova ordenança va ser aprovada inicialment en ple municipal del març. Ho va fer amb només amb el suport de l'equip de govern -Junts i ERC- i amb el vot en contra de l'oposició. Entre ells, el grup municipal de Guanyem Girona que ara, al capdavant del govern tripartit, aprovarà definitivament l’ordenança. «No va ser pel contingut», sinó que «calia un procés de participació més exhaustiu», ha justificat la tinenta d'alcaldia i regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana, Cristina Andreu, en la roda de premsa en la qual s'han explicat els punts a tenir en compte d'aquesta ordenança.

Entre les novetats respecte a la normativa aprovada inicialment el març hi ha diferents al·legacions que s'han fet i que s'han inclòs en l'ordenança. Una d'elles, no utilitzar material que faci soroll quan es retiren elements de les terrasses, un aspecte que provoca malestar entre els veïns. El regidor d'Urbanisme de Proximitat, Lluís Martí, ha posat com a exemple incorporar plàstics o gomes als cadenats a l'hora de protegir els elements de les terrasses. Entre les al·legacions també s'ha establert que el temps de recollida d'una terrassa sigui durant l'horari en el qual l'establiment té permís per tenir oberta la terrassa i no posterior al tancament. Aquesta ha estat, «una petició de molts veïns», ha apuntat Martí. Per altra banda, els diferents negocis tindran un codi QR perquè els clients puguin conèixer amb el seu dispositiu mòbil les diferents normatives que ha de complir el local.

Més professionals per la inspecció

Ara per ara, l'Ajuntament de Girona només compta amb un professional per fer les inspeccions que, a més, ha de realitzar altres tasques. La voluntat del consistori, així, és tenir més personal per poder fer aquestes inspeccions i que ho facin de forma exclusiva. «Anem mancats d'efectius», ha confesat Martí i, per això, es treballa en tenir «almenys» una persona més perquè faci aquestes tasques. Tot això, també amb el suport de la Policia Municipal. Martí també ha assegurat que el gremi demana aquest tipus d'inspeccions «per no tenir una competència deslleial».

L'ordenança també inclou una categoria complementària a la restauració, on es podran fer activitats relacionades amb la cultura, sempre tenint en compte diferents aspectes com la seguretat on la insonorització. Pel que fa a les terrasses, l’ordenança preveu que puguin ocupar la calçada en la mesura que sigui possible per alliberar espai a la vorera i que pugui ser pels vianants. Una aspecte que es va instaurar arran de la pandèmia i que és una «opció francament bona». També hi haurà dos tipus de llicència, l’anual i la de temporada -entre el 15 de març i el 15 de novembre- amb la renovació immediata sempre que es complexin els requisits.

Els horaris dels diferents establiments es mantenen com fins ara, tot i que les fleques o altres establiments considerats botiga amb degustació tindran un nou límit, fins a les 11. A més, s'han diferenciat horaris màxims d'obertures de terrassa depenent del sector de la ciutat. Per una banda, algunes terrasses només podran tenir obert fins a les dotze de la nit, altres ho podran fer també fins a aquesta hora, però els divendres, dissabte i vigílies de festius podran allargar l'obertura fins a la una de la matinada. Per últim, unes altres podran estar obertes fins a dos quarts d'una de la matinada els dies laborals i fins a dos quarts de dues de la matinada els divendres, dissabtes i vigílies de festius.