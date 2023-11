Girona acull aquest cap de setmana, en el marc de la campanya de sensibilització per la llengua 'Provem-ho en català. Molt per parlar, molt per viure!', la cabina de ràdio itinerant de la Queta. L'objectiu és" recollir el màxim nombre de veus i de testimonis sobre la llengua per crear el pòdcast més gran que s'hagi enregistrat mai en català". Per participar-hi, les persones que entren a la cabina poden escollir quatre opcions segons el seu nivell de català. Durant la seva presentació a la ciutat aquest dissabte al matí, la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, ha explicat que "augmentar l'ús social del català és una prioritat absoluta del Govern".

Un cop dins de la cabina, la persona participant pot escollir quatre opcions segons el seu nivell de català i les seves preferències: participar en una entrevista radiofònica, on la Queta fa preguntes relacionades amb la relació d'aquella persona amb el català; practicar la llengua en una conversa on la Queta ha d'anar a comprar ingredients per fer una paella; fer un karaoke amb la cançó Començar, que els Tyets, les Marala i el Kelly Isaiah han interpretat per a la campanya; o bé donar una mostra de veu per al projecte AINA, per tal de normalitzar el català en les tecnologies digitals. Al llarg de tot l'itinerari, els centres del Consorci per la Normalització Lingüística aprofitaran l'oportunitat per permetre que els seus aprenents practiquin la llengua.

El pòdcast d'aquesta campanya recollirà les reflexions de la ciutadania sobre la llengua en tots els seus accents i fomentarà que tothom faci servir el català independentment del seu nivell. Precisament per això, la cabina està decorada amb el lema de la campanya, 'Provem-ho en català', traduït a quinze llengües molt parlades a Catalunya: àrab, búlgar, alemany, anglès, francès, hindi, italià, polonès, portuguès, romanès, rus, ucraïnès, wòlof, amazic, xinès, castellà i català.

Després de l'enregistrament, cada participant rebrà la seva pròpia gravació al mòbil i podrà compartir-la amb les seves amistats i a les xarxes socials. Un cop la cabina hagi acabat el seu recorregut, es crearà un pòdcast amb una selecció de totes les veus participants.

La primera cabina de pòdcasts es va estrenar el 23 de setembre a Barcelona, en el marc de les festes de la Mercè i, posteriorment, està rodant pels municipis principals de totes les vegueries de Catalunya. Per ordre de recorregut, la cabina està visitant Barcelona, Sabadell, Terrassa, Manresa, Igualada, Tàrrega, Reus, Tarragona, Tortosa, Lleida, Tremps, Girona, Figueres, Vic, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. Tots aquests municipis compten també amb un centre del Consorci per la Normalització Lingüística.

Promoure el català

El Govern situa la llengua catalana com "una prioritat absoluta" i promou diferents mesures per "entrar en una nova etapa de la política lingüística del país, que asseguri el present i el futur del català, l'aranès i la llengua de signes catalana". El Govern va presentar un paquet de 100 mesures en aquesta línia.

El pòdcast de la Queta també és un espai que permet a tota la ciutadania donar la seva veu per al projecte AINA. Impulsat pel Govern en col·laboració amb el Barcelona Supercomputing Center (BSC), AINA és un projecte basat en tecnologies de dades i intel·ligència artificial (IA) amb l'objectiu de generar els corpus i els models informàtics de la llengua catalana perquè les empreses que creen solucions basades en IA, com ara assistents de veu, cercadors d'Internet, traductors i correctors automàtics o agents conversacionals puguin fer-ho en català.

Per aconseguir aquest objectiu, és imprescindible tenir un gran volum de veus enregistrades i tan variades com sigui possible en català, motiu pel qual el Govern va engegar una campanya de captació de veus en el marc del projecte AINA a través de la plataforma Common Voice, on ja s'han enregistrat 3.475 hores de veu en català gràcies a la col·laboració de la ciutadania, essent la nostra llengua la que acumula més hores enregistrades en aquesta iniciativa que aplega llengües d'arreu del món.

Com que encara calen més veus (sobretot d'infants i menors de 25 anys, de noies i dones, i de parlants dels dialectes balears, septentrionals, occidentals, valencians i algueresos), el pòdcast itinerant permetrà incrementar aquestes veus enregistrades i augmentar les solucions d'intel·ligència artificial en català.

El coneixement i l'ús del català

Les darreres dades disponibles sobre coneixement i ús del català confirmen el diagnòstic que la llengua pròpia de Catalunya es troba en una situació complexa i delicada, tal com va assenyalar l'anàlisi prèvia al procés participatiu que ha de conduir al Pacte Nacional per la Llengua que es negocia en aquests moments. A grans trets, es detecta que augmenta el nombre de persones que saben la llengua i, per tant, la possibilitat d'usar-la, però que la intensitat d'ús del català baixa en força àmbits i continuen havent-hi sectors significatius que mai no el parlen.

Quant als coneixements, el 95,9% de la població de Catalunya de 2 anys o més entén el català, més concretament el 86,8% de la població l'entén bé i el 9,2% amb dificultat. Pel que fa a la resta de competències, el 89,6% el sap parlar (el 75% el sap parlar bé i el 14,5% amb dificultat); el 90,6% el sap llegir (el 78,4% bé i amb dificultat el 12,2%), i el 82,2% el sap escriure (64,5% el sap escriure bé i un 17,7% amb dificultat).

Pel que fa a l'ús, és més intens dins de les llars que no pas fora, però en canvi, fora de la llar hi ha més gent que el fa servir, encara que sigui amb menys intensitat. Així, segons dades de l'Estadística de característiques essencials de la població i els habitatges (CEPH) de 2021, un 67,7% de la població declara que utilitza el català amb la família: el 33,9% l'utilitza sempre, el 15,6% freqüentment i el 18,2% alguna vegada. En canvi, a la feina i l'escola hi ha més gent que parla el català com a mínim a vegades, concretament el 79% de la població, però ho fa amb menys intensitat: el 27,9% l'utilitza sempre, el 32,6% freqüentment i el 18,6% alguna vegada. Amb els amics, un 77,6% de la població declara que parla en català almenys de tant en tant: el 26,2% l'utilitza sempre, el 28,2% freqüentment i un 23,3% a vegades.

El principal factor que explica l'ús del català és el lloc de naixement. Una majoria de les persones nascudes a Catalunya parla el català sovint o sempre tant a la llar (65,7%) com amb les amistats (70,2%) i a la feina o els estudis (76,5%). En canvi, les persones nascudes a la resta de l'Estat el parlen força menys: un 20,7% el parlen sovint o sempre en família, un 24,2% amb les amistats i un 26,7% a la feina o el centre educatiu. Les xifres són una mica més baixes encara entre la població nascuda fora de l'Estat: 11,7% el parlen sovint o sempre a la llar, un 18,3% amb les amistats i un 26,6% a la feina o el centre d'estudi. La distribució de la població nascuda fora de Catalunya explica bona part de les oscil·lacions en l'ús del català, sigui per localitats o fins i tot per edats, perquè les generacions intermèdies, que és on es concentren els nouvinguts, són les que mostren menys coneixement i menys ús del català. En aquest sentit, la integració lingüística de les persones nascudes fora és un dels principals reptes per a la llengua.El pòdcast més gran en català

Des del seu llançament, la campanya de comunicació de la Queta ha difós la importància de "provar-ho en català" a través dels mitjans de comunicació digitals i impresos, sales de cinema i un gran desplegament de cartells a la xarxa de transports i serveis públics de tot Catalunya.

Alhora, ha activat el web de campanya (moltperparlar.cat), amb un argumentari complet per aprendre català i per fer-lo servir, i un recull exhaustiu de recursos d'aprenentatge. Des de la seva posada en funcionament al març, el web compta amb més de 82.000 visualitzacions i prop de 73.000 usuaris. S'hi poden descarregar tota mena de materials de campanya i hi ha l'accés a propostes dinàmiques i entretingudes, com un karaoke o una coreografia de la cançó.

Una de les peces de difusió centrals de la campanya és la cançó 'Començar', interpretada per The Tyets, Marala i Kelly Isaiah. El videoclip publicat del com-s'ha-fet compta amb més de 110 mil visualitzacions a YouTube.

Amb la finalitat d'arribar a diferents sectors de la població nouvinguda, els continguts de la campanya es difonen en sis idiomes: a banda del català, se'n fa difusió en castellà, àrab, amazic, romanès, xinès mandarí i urdú. I també amb la voluntat d'introduir la llengua en nous col·lectius, sobretot per fomentar el català entre influenciadores especialitzades en famílies, entre altres propostes, s'ha dut a terme l'acció 'Mammaproof ho prova, amb vídeos de mares d'orígens diversos que viuen a Catalunya i que recomanen plans en català per fer en família.

Presentació de la cabina a Girona

La presentació de la cabina de la Queta a Girona s'ha fet aquest dissabte al matí. Hi ha assistit la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral i Olivé; l'alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar; el director dels Serveis Territorials de Cultura, Josep Calataiud Cuenca; i la regidora de Llengua Catalana, Núria Riquelme Zurita, han inaugurat el pòdcast de la Queta a Girona.

Cañigueral ha fet èmfasi a dir que "cal crear referents perquè el català sumi parlants i visibilitzar que és una llengua útil i d'ús quotidià en tots els àmbits i formats". La delegada del Govern a Girona ha afegit que "una llengua compartida és un element de pertinença i un instrument cabdal per la cohesió social". A més, també ha animat a la ciutadania i a les persones que passin aquest cap de setmana per les Fires de Sant Narcís a participar del pòdcast de la Queta i ha ressaltat que "la cabina recull la diversitat del català i tots els seus accents".

Per la seva banda, l'alcalde de Girona ha destacat que "tota acció que fomenti l'ús social del català és benvinguda". I ha afegit: "Com a país tenim una necessitat inajornable per impulsar iniciatives que permetin que el català s'estengui socialment però també digitalment. Que la Queta parli l'idioma dels pòdcasts, l'idioma dels mitjans de comunicació que fa servir la gent, és una bona notícia".