L’equip de govern de l’Ajuntament de Salt -ERC i Junts- proposarà, en el ple que se celebrarà el pròxim dilluns, un nou contracte de recollida i neteja viària de gairebé vuit milions d’euros durant els pròxims dos anys (amb la possibilitat d’un any de pròrroga). El contracte actual posarà punt final el febrer de 2024 i, per això, es vol treure a concurs el nou contracte abans que acabi l’actual, amb l’objectiu que l’empresa adjudicatària pugui començar les tasques el febrer del pròxim any.

Actualment, el servei l’ofereix l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), que va començar a prestar els serveis de l’actual contracte a principis de 2018. En aquella ocasió, era un contracte de quatre anys, amb la possibilitat de dues pròrrogues anuals. Llavors es va firmar per 2,5 milions anuals. Amb aquesta nova proposta de contracte, però, suposaria un augment de més d’un milió anual per part del consistori. Tot això, per fer front a la pujada del preu de diferents elements, com és el cas del combustible, que ha pujat un 28%. També per fer front a l’actualització del sou dels treballadors, que és del 14,9% segons la pujada de l’IPC en els últims anys.

Novetats del servei

Aquesta nova proposta de contracte incorpora diverses novetats. Entre les quals destaca la inclusió d’uns criteris objectius de control de qualitat del servei que permetrà a l’Ajuntament poder penalitzar a l’empresa adjudicatària si no compleix amb els requisits de qualitat del servei de neteja de contenidors o es detecta una neteja deficient d’alguns espais. A part, el servei d’atenció al ciutadà disposarà d’un administratiu d’atenció al públic que gestionarà directament les queixes veïnals.

La proposta també afegeix, com a novetat, la recollida de fracció orgànica comercial, que es farà sis dies a la setmana durant els vespres. A més, incorpora la neteja amb profunditat quatre vegades l’any de la part de sota dels contenidors de càrrega bilateral, el doble del que es feia fins ara. També es preveu sumar 250 hores més d’escombrat de reforç quan es precisi i al sector del municipi que pertoqui. Finalment, està previst afegir dues recollides extres per cobrir possibles desbordaments de la fracció rebuig cada setmana i es compraran i renovaran cinc illes de contenidors que al llarg d’aquest contracte es puguin malmetre o es trobin en mal estat.

El tinent d’alcaldia de l’àrea de medi ambient, Àlex Barceló, creu que el nou contracte pugui tenir un «major control sobre el servei de recollida de residus i neteja viària i doti al consistori de fórmules de penalització sobre l’empresa si es detecta algun servei no realitzat o no s’ha fet com pertocaria».

La regidora de Desenvolupament Local i Serveis Urbans, Núria Heras, subratlla la millora que ha de suposar «la nova recollida de fracció orgànica comercial perquè evitarà que s’omplin els contenidors d’aquest residu destinats a la ciutadania i s’evitarà desbordaments puntuals a determinats sectors». En la mateixa línia, la neteja en profunditat dels contenidros dos cops més a l’any «ha d’evitar males olors en els mesos de més calor i permetrà oferir una millor imatge general del municipi».

L’actual empresa compta amb un personal de 40 persones per realitzar totes les tasques assignades. Pel que fa a la neteja viària, es manté la distribució del municipi en nou sectors, en els quals es preveu que els barris més cèntrics l’escombrada es faci matí i tarda de dilluns a dissabte, mentre que l’escombrat mecanitzat es farà un cop per setmana a totes les àrees de la vila. El servei inclou un pla de fulles per executar 40 dies l’any recollida d’aquests elements vegetals en determinades èpoques de l’any, la neteja dels aparcaments un cop per setmana o la neteja de places toves i fonts cinc dies per setmana, entre d’altres.