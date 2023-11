La Fundació Ramon Noguera ha presentat aquest matí les noves col·leccions de joies d’aquesta temporada, dissenyades per l’equip creatiu i elaborades artesanalment per persones amb discapacitat intel·lectual usuàries de l’entitat. Amb el nom «Enfila la vida», aquest any les peces s’inspiren i donen valor a les etapes vitals més destacades. En total hi ha cinc col·leccions, una d’elles creada per la joiera gironina Mariona Quera, que ha tornat a col·laborar en aquesta iniciativa. Les quatre restants ofereixen com a característica comuna un disseny a partir de peces enfilades per representar, de manera gràfica, el camí que tracen les persones des del seu naixement fins la vellesa. Cadascuna exemplifica una etapa de la vida: la infantesa, la joventut, la maduresa i la vellesa. S’han elaborat 4 models diferents, amb diverses peces com ara collarets, arracades i braçalets. Es produeixen 50 unitats de cadascuna.

La presentació s’ha dut a terme aquest matí al Centre Ocupacional Montilivi de Girona i ha comptat amb les intervencions de Pepita Perich, directora gerent de la Fundació Ramon Noguera; Mariona Quera, joiera i gemmòloga; i Ester Roura, membre de l’equip creatiu i monitora del centre.

Les joies i els complements de bijuteria de quatre de les cinc col·leccions han estat elaborades per persones amb discapacitat intel·lectual amb el suport d’un equip format per professionals del centre de la Fundació Ramon Noguera amb una finalitat terapèutica. Tots els dissenys, les tècniques de creació i els materials utilitzats s’han treballat des d’una perspectiva social més enllà de la seva visió purament estètica amb l’objectiu d’adaptar aquests processos a les capacitats de les persones. Els dissenys i els materials s’han inspirat novament en les últimes tendències de la moda a partir de peces molt portables i amb molta personalitat. Estan fetes a partir de materials com ceràmica, llautó, peces volcàniques i perles, entre d’altres, i els acabats són tots amb plata de llei i en alguns casos amb plata banyada en or. Cada joia s’entrega amb un packaging 100% elaborat pels usuaris de la Fundació, juntament amb un petit catàleg amb el detall de la col·lecció.

Pepita Perich ha explicat que «una vegada més volem que totes les peces que dissenyem siguin molt especials per a tots els nostres amics i col·laboradors, convertint-les en unes joies úniques», afirmant que les peces de la Fundació Ramon Noguera «són molt portables, fetes a casa nostra i acompanyades d’un valor afegit perquè comprant-les ens ajudeu a fer possible estar molt presents a la societat gironina». Com a novetat, ha afegit que «aquest any hem volgut potenciar la imatge del llançament de la nova col·lecció amb un vídeo promocional en el qual els mateixos creadors de les joies esdevenen models i protagonistes. També hem redissenyat els canals per donar a conèixer el projecte, amb una botiga online i unes xarxes socials pròpies per poder arribar a més persones».

Quatre etapes vitals representades

Les noves joies de la Fundació Ramon Noguera representen quatre etapes diferents de la vida d’una persona. La Infantesa ofereix peces amb colors i elements característics d’aquest període a partir d’una col·lecció més desenfadada i divertida, sempre amb un punt sofisticat. La Joventut presenta un element característic com ho són les dues anelles entrellaçades que s’entenen com un símbol del pas d’una etapa a l’altra. Són peces volcàniques per exemplificar un tram vital en el qual tot floreix: l’amor, la personalitat, el caràcter, les inquietuds i les emocions.

Les flors es converteixen en l’element representatiu de la col·lecció La Maduresa, que s’ha concebut a partir d’entendre que en aquesta etapa les persones es troben “a la flor de la vida”. Les joies i complements s’elaboren amb peces de colors vermell granat i el rosa per representar els diferents graus de maduresa que assoleixen les persones quan tenen una determinada edat. A La Bellesa (tot i centrar-se en la vellesa, s’han canviat la ve baixa per la be alta per donar-li un punt més desenfadat) s’han utilitzat perles en tots els seus elements per posar èmfasi a la trajectòria que cal haver viscut per arribar fins aquest punt de la vida, fent un paral·lelisme amb el fet que les perles són objectes que necessiten un determinat temps per formar-se. En aquesta col·lecció també apareix l’arbre de la vida, un símbol que reuneix totes les etapes vitals d’una persona.

Ester Roura, membre de l’equip creatiu de la Fundació Ramon Noguera, ha definit el disseny i la producció de les peces com «una feina molt apreciada amb un resultat que omple d’orgull i satisfacció a totes les persones que hi participen, perquè durant molts mesos hi han aportat el seu granet de sorra». Roura ha subratllat que «per a nosaltres, com a servei de teràpia ocupacional, tenir l’oportunitat de crear i elaborar cadascuna de les joies d’aquestes col·leccions ens permet reforçar l’autoestima, millorar la realització personal i poder assolir habilitats, hàbits i conductes relacionades amb el treball i l’entorn laboral per part de les persones usuàries que hi participen».

La joiera i gemmòloga Mariona Quera, de Pere Quera Joiers, implicada des de fa anys en la creació de joies de la Fundació, ha dissenyat una de les cinc col·leccions. Està formada per un collaret i unes arracades, peces fetes amb plata de llei que representen fulles de roure. «Hem triat aquest arbre perquè és molt comú en el paisatge gironí i en trobem, per exemple, a la vall de Sant Daniel i per extensió, a les Gavarres. També l’hem escollit per la forma tan característica que té», ha detallat Quera, abans d’afegir que «aquestes joies ens parlen del pas per totes les etapes de la vida. Les fulles ho reflecteixen clarament i es pot comparar amb el cicle de la vida. Quan la fulla neix de la tija, va creixent i canviant de colors, començant per un verd més viu, passant pel verd més fosc, per després ser taronja, vermella, d’un to rosat i marronós, fins que finalment cau».

Entre 9,50 i 18,50 euros

Les creacions ja es poden comprar des d’avui mateix a la botiga-showroom de la Fundació del carrer Indústria número 16 de Girona, a Mas Xirgu; a la botiga online www.lafundacio.net; i als centres ocupacionals de Girona (Av. Montilivi, 123) i de Llagostera (C/ Lleó I). Les peces de les col·leccions de disseny propi tenen un preu d’entre 9,50 i 18,50 euros. Pel que fa a les joies dissenyades per Mariona Quera, les arracades costen 50 euros i el collaret, 55.