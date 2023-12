La 39a edició del Lleuresport es portarà a terme els dies 22, 27, 28 i 29 de desembre i consolidarà enguany els canvis que es van iniciar l’any passat. Les activitats es concentraran de nou a la tarda i s’oferirà un espectacle cada dia per tal de complementar els tallers i activitats lúdiques i d’aventura de l’espai.

Aquest 2023 les persones assistents al parc podran gaudir de les actuacions musicals de dos dels grups d’espectacles musicals familiars més destacats del moment, Ambauka (22 de desembre) i Els Atrapasomnis (29 de desembre) i els espectacles de clown i màgia de la companyia Sabanni (27 de desembre) i de circ contemporani de CircoLOS (28 de desembre).

La vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, Gemma Geis i Carreras, i el president del GEiEG, Francesc Cayuela, han presentat aquest matí l’edició d’enguany del parc. "Durant les festes de Nadal el Lleuresport és una cita imprescindible on la mainada, el jovent i les famílies són els grans protagonistes i on es complementa a la perfecció amb la resta d’activitats programades durant aquests dies a la nostra ciutat. És un bon motor tant per les propostes culturals, educatives com les esportives que s’ofereixen, a la vegada que és un projecte totalment consolidat, d’èxit i de qualitat, ple de bons valors, on l’objectiu comú és tenir una Girona més viva i dinàmica amb una oferta d’oci de gran nivell”, ha remarcat la vicealcaldessa Gemma Geis i Carreras.

El parc tindrà lloc a les instal·lacions del complex esportiu de Sant Narcís del GEiEG i es distribuirà en tres espais. A la planta principal s’hi ubicarà el punt d’informació, l’escenari i una zona d’experimentació amb llums i de jocs.

El primer pis, accessible per a persones amb mobilitat reduïda a través d’un ascensor interior, es destinarà als inflables, als tallers de maquillatge i de treballs manuals de temàtica nadalenca, als jocs gegants de fusta i al circuit d’aventura. I, a la planta inferior, hi haurà activitats esportives i d’aventura amb tirolina, escalada, pont de fusta, joc interactiu, espai de circ, inflable de la selva i pista americana inflable.

El parc infantil i juvenil de Nadal Lleuresport està organitzat per l’Ajuntament de Girona i el GEiEG. L’horari d’obertura serà de les 15.30 hores a les 20 hores i els espectacles començaran a les 18.30 h. Cal tenir en compte, però, que les activitats del parc finalitzaran a les set de la tarda.

Les entrades

Les entrades ja es poden adquirir telemàticament a la web del Lleuresport o a la taquilla del parc a un preu de 6 euros per als socis i sòcies infantils del GEiEG; tres euros per als socis i sòcies adults del GEiEG; 8 euros per als infants no socis del GEiEG, i cinc euros per als adults i adultes no socis. Els menors de 3 anys (nascuts el 2021, 2022 i 2023) tindran entrada gratuïta. També s’aplicaran descomptes especials per a famílies monoparentals o nombroses, grups i d’altres.

Les persones assistents disposaran de servei de bar i guarda-roba. Coincidint amb la celebració del Lleuresport, des de l’Àrea de Lleure del GEiEG també s’ofereix la possibilitat d’organitzar festes d’aniversari amb servei de monitoratge i dinamització.