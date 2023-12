El ple de l’Ajuntament de Girona ha aprovat, aquest dilluns, tirar endavant el conveni amb un protocol d’intencions de col·laboració amb la Fundació Privada Salas per l’Accessibilitat i la Fundació Privada Nou Lloc Habitatge Social per a l’establiment de les condicions de la constitució d’un dret de superfície de dues parcel·les del Pla de Baix de Domeny. Una tercera ha quedat fora d’aquest acord perquè hi ha restes arqueològiques i un cop es detalli què s’ha trobat, s’acabarà d’establir què es fa en el solar. En cadascuna de les dues parcel·les s’hi construiran 28 habitatges. El desenvolupament anirà a càrrec de la Fundació Privada Salas per l’Accessibilitat, mentre que dia a dia recaurà en mans de la Fundació Privada Nou Lloc Habitatge Social. El conveni s'ha aprovat per unanimitat.