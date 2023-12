El PSC demana a l'alcalde Lluc Salellas que la seguretat sigui «prioritària» al govern després dels fets a Platea. El grup municipal reclama més efectius de la Policia Municipal de Girona, el reforç dels torns de nit i la posada en marxa de la comissaria de Santa Eugènia el primer trimestre de l'any vinent.

El grup municipal a l'oposició mostra la seva preocupació pels incidents del cap de setmana davant de la porta del local d’oci nocturn. “Ens preocupa que no s’estigui prioritzant la seguretat a la ciutat. No hi ha suficients efectius, el torn de nit està al mínim i ni tan sols el nou govern ha posat l’interès i els recursos necessaris perquè la comissaria que ha de donar servei prioritari als barris de Santa Eugènia de Ter, Can Gibert del Pla i Sant Narcís sigui una realitat. Els fets ocorreguts van ser molt greus i no els podem banalitzar a cop de tuit”, ha explicat el regidor del grup municipal, Josep Palouzié.

“La ciutadania demana accions palpables i no piulades”, explicar el regidor en un comunicat. Els socialistes creuen que amb "política clara" en seguretat aquest incident no hauria arribat a aquests extrems, “si hi ha efectius suficients s’arriba abans i aquest incident es talla sense arribar a aquestes dimensions, el problema és que no hi ha efectius per la manca d’una bona gestió per part del govern. És el deure de l’alcalde proporcionar seguretat a la ciutadania. Cal que augmentin els efectius de la policia de forma urgent”, ha explicat el regidor.

“El grup municipal ha manifestat constantment que el problema rau en la manca d’efectius. Ho hem dit fa anys, els efectius de la policia són insuficients. I el problema s’agreuja quan al pressupost d’enguany no hi ha previsió d’augmentar la plantilla. Amb uns recursos tan limitats és evident que es destinen les dotacions només a les emergències. S’ha renunciat a una policia preventiva i, això, ho estem pagant els gironins i gironines”, ha assegurat Josep Palouzié.

Les inversions en policia per al 2024 se situen en els 100.000 euros, al parer de l'edil,, “si es vol posar en marxa la segona comissaria al sud-oest de la ciutat, amb aquests diners no es pot fer. A més, hem de tenir clar que, si aquests recursos es destinen a la comissaria, això suposaria que no hi hauria cap més inversió per a la resta de la policia." Aquest afegeix que "durant els darrers cinc anys el govern hem escoltat anuncis moltes vegades que la comissaria entraria en funcionament ja. Però no ha estat així. Els veïns i veïnes ho demanen i és quelcom comprensible que ho tinguin com una prioritat, perquè Girona no pot descuidar la seguretat”, ha explicat.

A banda, des dels socialistes demanen a l'equip de govern que la comissaria de Santa Eugènia estigui operativa el primer trimestre de 2024. “No és només que la comissaria sigui funcional sinó que presti tots els serveis a la zona amb garanties. Que hi hagi tot el material i recursos necessaris i que, òbviament, hi estiguin presents també tots els efectius que calguin per garantir el dret bàsic a la seguretat de la ciutadania”, ha conclòs el regidor.