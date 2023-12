A les tres de la matinada, un enfrontament va esclatar a les portes d'un conegut local ubicat al carrer Jeroni Reial de Fontclara de Girona. El motiu de l'altercat va ser la negativa de permetre l'accés a un grup de persones que, en ocasions anteriors, ja havien protagonitzat incidents a l'establiment.

La disputa va assolir el seu punt culminant a les tres de la matinada, resultant en danys tant a l'entrada del local com en un vehicle que intentava atropellar els vigilants de seguretat de l'establiment. Una persona ha patit ferides lleus com a conseqüència de la baralla.

L'enfrontament va deixar empremtes visibles a la façana de l'establiment, amb danys evidents a l'entrada i en un vehicle estacionat a davant. La policia i els serveis d'emergència van anar ràpidament al lloc per atendre la situació i oferir assistència mèdica a la persona lesionada.

Les dues parts involucrades a la disputa han anunciat la seva intenció de presentar denúncies formals davant els Mossos d'Esquadra. Encara que no se saben els detalls exactes de la baralla, la policia està duent a terme una investigació per aclarir els fets i determinar les responsabilitats corresponents.

Aquest incident ha generat preocupació perquè no és la primera vegada que hi ha problemes per la voluntat de l'establiment de tenir control sobre l'accès de persones que poden generar problemes. L'incident de la passada matinada és però un dels més greus i que més repercusió està tenint, ja que els videos s'han viralitzat de manera ràpida a les xarxes socials.