Els usuaris van menys a les piscines municipals de Girona per les mesures de sequera

Els usos de les piscines municipals de Girona han baixat en les últimes setmanes a causa de les mesures per la sequera implantades per part de l’Ajuntament. Entre d’altres, aquestes no permeten emprar les dutxes un cop els usuaris han acabat de fer exercici. Tampoc ho poden fer en cap altre equipament llevat dels dies de partit dels equips i clubs esportius. Les accions van entrar en vigor el passat 22 de gener i durant les quatre primeres setmanes (fins al 18 de febrer) tant la piscina municipal de Palau com la de Santa Eugènia-Can Gibert del Pla han disminuït els usos.

On han caigut més els usos ha estat al complex esportiu de Palau. En concret, ho han fet un 19,8% si es comparen les dades del període entre el 22 de gener al 18 de febrer de 2024 i del 23 de gener al 19 de febrer de 2023. Així, s’observa com en aquestes setmanes d’enguany s’han fet 3.058 usos, mentre que durant els mateixos dies de l’any passat se’n van fer 3.813. Per altra banda, a la piscina de Santa Eugènia-Can Gibert del Pla la xifra ha davallat un 11,49%. En aquest període de 2024 s’han fet 5.630 usos, mentre que en el de 2023 se’n van dur a terme 6.361.

En les dues piscines municipals les dutxes estan tancades, tot i que continuen obertes les dutxes de platja per poder treure’s el clor. També s’han posat brides a les aixetes dels vestidors per reduir el flux d’aigua. En tot cas, Diari de Girona ha comprovat com alguns usuaris no tenien constància que les dutxes estaven tancades setmanes més tard que entressin en vigor les mesures.

No només han baixat els usos de les dues piscines municipals de la ciutat en aquest inici d’any, també ho ha fet el nombre d’abonats. Segons les últimes dades de l’Ajuntament de Girona, el 2024 hi ha 9.305 abonats a les piscines municipals, el que significa un 12,2% menys que l’any passat, quan n’hi havia 10.604. La xifra d’abonats havia crescut des del sotrac del 2021 a causa de la pandèmia (el 2020 n’hi havia 10.151 i va baixar a 8.916 l’any següent). Ara, sembla que les mesures per la sequera i, sobretot, el fet que els usuaris no puguin utilitzar les dutxes, han fet que la xifra hagi tornat a baixar. El nombre d’abonats, però, ha patit un sotrac més gran si es compara amb les xifres de fa deu anys. El 2014, n’hi havia 14.726, el que significa un descens del 36,8% una dècada més tard.

191.591 usos el 2023

Tot i aquest descens d’usos a principi de 2024, la xifra de vegades que s’han emprat les piscines municipals ha pujat des de 2018 en el còmput global sumant la de Palau, la de Santa Eugènia-Can Gibert del Pla i la de la Devesa els mesos d’estiu. El 2023 es van fer un total de 191.591 usos entre les tres piscines, el que significa un augment del 15,2% respecte al 2018, quan es van fer 166.191 usos.

Tanmateix, si es desglossa piscina per piscina i segons les dades facilitades per l’Ajuntament, la cosa canvia. I és que la de Santa Eugènia-Can Gibert del Pla és l’única que ha baixat des de 2018 fins a l’any passat. De 104.760 va passar a tenir-ne 92.708, amb un descens de l’11,5%. En tot cas, sí que si es comparen les xifres de 2022 hi ha hagut un creixement del 9,7% en usos.

En canvi, els usos a Palau han pujat un 40,8% entre 2018 i el 2023, passant de 34.205 a 48.162. Respecte al 2022 la xifra ha crescut un 7,6%. Els usos pel fa a la piscina descoberta de la Devesa, que obre només els mesos d’estiu, també han augmentat. El 2018 només n’hi va haver 27.226, mentre que l’any passat n’hi va haver 50.721, el que significa un creixement del 86,3%. Respecte al 2022, el nombre també va pujar un 23,6% l’any passat.

La piscina de la Devesa obrirà

Per altra banda, l’Ajuntament també confirma que la piscina de la Zona Esportiva la Devesa obrirà aquest estiu en tractar-se d’una zona recreativa i només estar oberta al públic de forma temporal. I és que la Generalitat estableix en les mesures per la sequera que només les piscines descobertes que no siguin per esport federat i obrin durant tot l’any han d’estar tancades.

Sí que les dutxes dels vestidors de la Devesa estan obertes actualment, ja que les instal·lacions formen part del Pla Fred -dura fins al 30 d’abril. Tanmateix, les persones sense llar només poden fer ús d’aquestes dutxes els dimarts i els divendres.