Una dona ha hagut de ser ingressada, ferida greu, a l'hospital Josep Trueta de Girona després de ser atropellada per un autobús al carrer Santa Eugènia, minuts abans de les onze del matí. L'accident s'hauria produït, segons fonts municipals, perquè la víctima hauria intentat travessar la carretera amb el semàfor en vermell que hi ha a tocar de l'edifici de la Punxa. Al lloc dels fets s'hi han dirigit diversos agents de la Policia Municipal per ordenar el trànsit i deixar treballar els sanitaris que s'hi han desplaçat ja que l'afectada ha quedat estirada a terra.

El punt de l'accident ha viscut moltes situacions de risc al llarg del temps. Molts vianants acaben travessant amb el semàfor en vermell sense tenir en compte que hi ha un carril bici bidireccional per on hi passen bicicletes i patinets. A més, hi ha un semàfor específic per els autobusos que van direcció a Salt i Santa Eugènia. El transport públic té autorització per seguir si aquest semàfor li permet, tot i que la resta de vehicles tinguin vermell. Si un vianant pensa té calcula que per cap sentit pot passar cap vehicle, acabar optant per creuar. Si només ha mirat a un costat, pot acabar atropellat per l'autobús per una banda o pels usuaris del carril bici per l'altra.