El Fòrum Gastronòmic de Girona ha obert aquest dilluns al matí les portes per mostrar algunes de les innovacions en el sector culinari, com ara un robot que prepara cafè o envasos fets amb pellofa d'arròs. El robot Wall-II ha estat un dels principals atractius de la primera jornada del congrés gastronòmic que es farà a Girona fins aquest dimecres 13 de març. Els cuiners Paco Pérez i Fina Puigdevall han estat els encarregats d'obrir les conferències a l'auditori gastronòmic per parlar dels productes de mar i muntanya. Els germans Roca també participaran en aquest primer dia del Fòrum amb una conferència al vespre per explicar algunes de les tècniques més innovadores que apliquen a la cuina.

Des de primera hora del matí el Palau de Fires de Girona i part del camp de Mart de la Devesa es va omplint de gent del món de la cuina en la primera jornada del Fòrum Gastronòmic de Girona. El matí ha arrencat amb una conferència sobre la cuina de mar i muntanya protagonitzada pels cuiners Paco Pérez del restaurant Miramar de Llançà i Fina Puigdevall de les Cols d'Olot. Ambdós cuiners han aprofitat per posar en valor el concepte "genuí" de la cuina de mar i muntanya, on Girona és la principal potència.

Puigdevall i Pérez també han fet una crida per salvar la pagesia i els pescadors. "Fa anys que no se'ls escolta ni s'actua", ha lamentat Puigdevall. Paco Pérez ha parlat de la importància dels petits comerços com ara fruiteries, peixateries o carnisseries per "revaloritzar" el sector. Segons el cuiner altempordanès, aquests establiments "donaven oportunitats al sector primari i pagaven millor que les grans superfícies". Per això els cuiners aposten per recuperar el model d'economia circular que amb els anys s'ha anat perdent.

Sobre la cuina de mar i muntanya, els cuiners han explicat alguns dels seus plats favorits i com han adaptat el concepte als seus restaurants. Des de les Cols, no cuinen peix que no sigui de riu perquè "a Olot no tenim mar". Per la seva banda al Miramar ofereixen productes de "sotabosc o de cultiu" però no tenen plats que barregin carn i peix en carta a dia d'avui.

Pa, cafè i 5a gamma

La conferència entre els dos cuiners ha servit de tret de sortida a la programació de la primera jornada del Fòrum Gastronòmic de Girona en què s'ha parlat de com fer pa. En aquesta conferència, tres experts han explicat com elaboren el pa. En aquesta jornada també s'ha tractat la recuperació d'una espècie de blat gironí, el Montjuïc, que havia desaparegut i ara volen reintroduir per fer-ne farina. Aquest ha estat un dels quatre monogràfics que tindrà el congrés culinari, en què també es tractarà la cuina del senglar, els productes de 5a gamma i una modalitat de poma nova que s'adapta a les noves condicions de l'emergència climàtica, com ara la falta d'aigua o les altes temperatures.

Dins dels estands d'aquesta edició del fòrum també hi ha una elevada presència d'empreses dedicades al cafè. Óscar Zapata, cofundador de Rosters Coffee, ha explicat que l'Estat havia "quedat enrere" en l'art del cafè, però que en els últims anys ha escalat moltes posicions. De fet, ara hi ha molts establiments on s'ofereixen diferents tipus de gra i modalitats diferents de cafè.

En aquest cas, Zapata planteja l'oportunitat d'incorporar noves tecnologies a les cafeteries que ajudi als baristes a explicar millor les varietats de cada cafè. La solució que proposen consisteix en un robot, que té un braç mecànic i que agafa ell sol un got, el posa sota la cafetera, prepara un cafè i el retorna al client. "Mentrestant, el barista pot centrar-se en comunicar les propietats de la beguda", ha explicat el propietari d'aquesta cadena de cafeteries madrilenya. El robot Wall-II ha aterrat al Fòrum Gastronòmic per demostrar als empresaris com funciona i quins usos pot tenir en els negocis. En aquesta primera jornada, ha captat l'atenció de molts dels assistents del congrés culinari.

Un altre dels temes que pesaran en l'edició d'aquest 2024 del Fòrum són els productes de cinquena gamma. Es tracta de productes ja cuinats i congelats que s'ofereixen a l'hostaleria perquè aquests només l'hagin d'escalfar i servir. Els organitzadors del congrés volen ajudar a combatre alguns dels mites sobre la mala qualitat dels productes, entre d'altres i per això en faran una sessió monogràfica. Mentrestant, però, alguns dels estands del sector mostren exemples d'elaboracions per garantir la qualitat dels productes ja elaborats.

Envasos reutilitzables

La sostenibilitat també és un sector a l'alça i per això en aquesta edició del Fòrum Gastronòmic hi ha un estand de l'empresa Ecogot. Es tracta d'un negoci centrat en fer gots, carmanyoles, plats i coberts a base de pellofa d'arròs. Això permet que els envasos siguin més sostenibles que el plàstic i, a la vegada, que es puguin rentar i tornar a fer servir. La confundadora de la marca, Elisabet Zaragoza, ha detallat que cada vegada "hi ha més consciència ecològica" per part dels restauradors.