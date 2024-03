Tanquen un bar polèmic a la Devesa de Girona

Una comitiva judicial, acompanyada per agents dels Mossos d’Esquadra, va desnonar, ahir a les nou del matí, els responsables d’un bar del carrer Pau Casals que havia provocat múltiples denúncies veïnals. Els afectats havien presentat denúncies a la policia, a l’Ajuntament i a la Defensora de la Ciutadania, Marta Alsina, però cap mesura havia provocat el tancament del local situat al barri Devesa- Güell. Al final, hauria estat perquè feia molts mesos que no pagava el lloguer.

La tinenta d’alcaldia de l’àrea de Transició Ecològica i Transformació Urbana, Cristina Andreu, la regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu, i el regidor d’Urbanisme de Proximitat, Lluís Martí, es van reunir a finals de l’any passat amb els veïns afectats per comunicar totes les accions que s’havien estat duent a terme.

La Policia Municipal s’hi havia personat en nombroses ocasions i havia obert actes per «infracció horària, molèsties acústiques al veïnat, incompliment de la llicència de terrassa i per molestar i dur a terme activitats que pertorben el descans veïnal interposades a clients de l’establiment». També s’havien fet gestions amb els Mossos d’Esquadra per tractar la qüestió.

Arrel de totes les actes de la policia, es va procedir a la denegació de l’ocupació de l’espai públic per la col·locació de la terrassa i a la reducció de dues hores de l’horari de tancament de l’activitat per un període d’un any. Un resident de la zona ironitzava ahir:«Al final, no han sigut les administracions». L’inici del procediment judicial per desallotjar el local havia notificat feia poc més d’un mes, aproximadament.