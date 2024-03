Roben un gos de raça lligat a l'exterior del mercat de Salt

Robatori d'un gos de raça a Salt. El succés va tenir lloc aquest dilluns cap a tres quarts de set del vespre, quan una dona va anar a comprar al supermercat que hi ha al mercat municipal de Salt. Anava amb el seu gos, un Yorkshire, el va deixar lligat a l'exterior de l'equipament.

La dona va estar uns minuts a dins del supermercat i en sortir a fora es va trobar que l'animal ja no hi era. Ben espantada i nerviosa pels fets, la víctima va alertar la Policia Local de Salt.

Els agents va atendre la dona i van comprovar les càmeres de vigilància de la zona. Gràcies a aquestes, van van veure com un individu havia agafat l'animal i s'havia esmunyit per diversos carrers de la mateixa zona de la població.

A partir d'aquí van començar a indagar i van poder identificar la persona que sortia a les imatges. Un home a qui ja havien detingut feia pocs dies a la població.

Arran d'això, van poder localitzar a l'home i la mateixa nit, van trobar el gos a dins d'una barraca de les Hortes de Salt. L'animal sa i estalvi va poder ser retornar a la seva propietària. Mentre que l'home va quedar detingut com a presumpte autor d'un furt.

Els Yorkshire són animals de raça i poden tenir un cost que ronda entre els 700 i 1.000 euros. Pel que fa al motiu del robatori no està clar, però no seria estrany que l'arrestat hagués volgut vendre o fer criar al gos per treure'n beneficis.