El Govern inverteix 40 milions d'euros en cultura a Girona els darrers tres anys

Durant el període 2021-2023 el Govern de la Generalitat ha invertit 40 milions d’euros en cultura a la demarcació de Girona. Uns recursos que "s’han destinat a projectes, iniciatives o equipaments culturals, així com a mesures concretes per millorar l’equilibri territorial i apropar la cultura a tothom", segons explica el Govern.

En aquest sentit, durant els últims tres anys, el departament de Cultura ha invertit més de 2 milions d’euros en convocatòries específiques adreçades als ens locals. En destaquen, per exemple, els gairebé 500 mil euros que van rebre més de 100 micropobles de les comarques gironines, gairebé la seva totalitat, corresponents a la línia de subvencions que el Departament va crear el 2023 per a la programació d’espectacles d’arts en viu de caràcter professional en municipis de fins a 1.000 habitants. Una iniciativa per reforçar el suport econòmic al món local per tal d’assegurar que la ciutadania de tot el país tingui accés a la programació cultural professional.

També cal destacar inversions en equipaments culturals, com per exemple les biblioteques. Des de l’inici de legislatura s’han invertit 5,8 milions d’euros al sistema de biblioteques públiques de comarques gironines, per l’adquisició de novetats editorials en català (1,4 M€) o obres de construcció o reforma de les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya (2,7 M€), entre d’altres. En aquesta última convocatòria de subvencions quadriennals per construcció o reforma s’han destinat diners a les biblioteques de Caldes de Malavella, Vilobí d’Onyar, Torroella de Montgrí o Llançà.

A banda d’aquestes, unes de les obres que s’estan executant són les de la nova biblioteca de Vilablareix, que entrarà en funcionament els propers mesos. El director dels Serveis Territorials de Cultura a Girona, Josep Calataiud, l’ha visitat acompanyat de l’alcaldessa del municipi, Maite Tixis, i ha ressaltat que “la biblioteca de Vilablareix permetrà desenvolupar un projecte cultural de primer ordre, entesa com a pont d'entrada a la vida social i cultural”.

Durant els darrers tres anys també s’ha apostat per a la protecció del patrimoni i la conservació d’immobles d’alt valor cultural (3,9 M€); per l’impuls i la promoció de la cultura popular i tradicional (2,2 M€); o pel funcionament, les activitats i altres inversions relacionades amb els museus de comarques gironines (3 M€).

També asseguren que "s’ha reforçat el català en tots els àmbits a través del Pacte Nacional per a la Llengua, l’impuls del Consorci de Normalització Lingüística, la implementació de les 100 mesures de foment de la llengua “El català, llengua de país”, o de campanyes de sensibilització per fomentar l’ús social del català".