L’Ajuntament de Girona deixa d’il·luminar la façana per commemorar dies assenyalats

L’Ajuntament de Girona ha decidit deixar d’il·luminar la façana per commemorar diades o dates assenyalades. Segons ha pogut saber Diari de Girona, el consistori va declinar fa uns dies la petició d’una entitat gironina que atén a persones amb autisme, que els demanava que il·luminessin, com cada any, la façana amb motiu del Dia Mundial de l’Autisme, que se celebrarà el proper 2 d’abril.

Però la resposta va ser aquesta: «Per problemes tècnics (l’Ajuntament no disposa d’un sistema d’enllumenat de colors i ho havia d’encarregar a una empresa externa) i per donar compliment al Real Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Eficiència Energètica en instal·lacions exteriors, no ens podem adherir a la iniciativa d’il·luminar la façana de l’Ajuntament de color blau per commemorar el Dia Internacional de l’Autisme». A canvi, però, des del consistori es van comprometre a fer-ne difusió a través de les seves xarxes socials «per oferir la màxima cobertura i coneixement d’aquesta malaltia». I van afegir: «la preservació i conservació de dates assenyalades que consciencïn i recordin a la ciutadania les malalties i dates importants és un dels objectius que, entre tots, hem de treballar per preservar».

Des de l’entitat es mostren «decebuts» i recorden que «només són tres hores una vegada l’any». Amb tot, subratllen que «és la primera vegada que l’Ajuntament de Girona no hi vol participar, com sí que faran la delegació de la Generalitat o l’església del Mercadal».

Des de finals del 2022

La façana es va deixar d’il·luminar a finals del 2022. L’any passat, però, ho va fer en dues «ocasions excepcionals»: pel Dia Mundial de l’Autisme i per la processó del Sant Enterrament. Enguany, però, no s’il·luminarà en cap de les dues ocasions per a «unificar criteris» i «evitar que es generin greuges», especifica l’Ajuntament de Girona. Des del canvi de criteri, s’han declinat 29 propostes fins ara habituals, com el Dia Mundial contra el Càncer, el Dia Mundial de la Sida o el Dia Mundial de la Infància.