ExpoJove oferirà propostes d’estudis i de formació a més de 6.000 visitants

La 18a edició de l’ExpoJove, el saló de la formació i l’ocupació de les comarques gironines, se celebrarà entre aquest dimecres 20 i divendres 22 de març al Palau de Fires de Girona. Segons explica l'organització, l'esdeveniment ja compta amb la inscripció de 6.000 estudiants de 63 centres que rebran propostes d’estudis i formació per a l’etapa posterior a l’ensenyament obligatori. L'ExpoJove comptarà amb 88 expositors, organitzarà prop d’un centenar de xerrades i tallers (aproximadament 30 al dia) i l’entrada serà lliure. Els dos primers dies, estarà obert de 9 del matí a 2 del migdia, i de 4 a 2/4 de 7 de la tarda. El 22 de març, l’activitat durarà de 9 a 14 hores. El públic objectiu són els estudiants, però també s’enfoca a famílies, professorat i tutors.

ExpoJove està organitzat per Fira de Girona, l’Ajuntament de Girona, el Consell Comarcal del Gironès i la Generalitat de Catalunya. El seu objectiu primordial és donar suport als joves, pares i mares, professorat, treballadors, emprenedors i aquelles persones en situació d’atur que vulguin ampliar o reprendre els seus estudis. Sota el lema ‘Orienta el teu futur’, el saló oferirà als seus visitants cicles de formació professional, programes de formació i inserció ocupacional, així com formació de persones adultes amb la voluntat de confirmar-se com un punt de referència per a la formació que va més enllà dels 16 anys. A part dels estudis universitaris i de nivell superior, també posa al damunt de la taula cursos d’idiomes i assessorament per als joves, entre d’altres opcions.

Coralí Cunyat, directora de Fira de Girona, explica que l’ExpoJove “és un saló pensat en ajudar i orientar els estudiants a enfocar la seva carrera professional, explicant totes les possibilitats existents. La previsió és tenir visitants de tota la demarcació, sobretot estudiants de 4t d’ESO, que han de decidir si cursar Cicles Formatius o Batxillerat. És una fira molt interessant per a tothom, ja que es dona molta informació sobre les opcions formatives i ocupacionals que existeixen en l’actualitat. El tret diferencial d’ExpoJove és que bona part del contingut es presenta a través dels oficis i de les professions. Mitjançant demostracions reals, presentem els oficis i després expliquem als visitants els itineraris formatius que poden seguir per poder fer aquestes feines”.

De dimecres a divendres i en diferents sales habilitades es duran a terme unes 30 xerrades i tallers al dia sobre formació, ocupació o recursos. La Generalitat de Catalunya estarà àmpliament representada amb diferents departaments, entre els quals Ensenyament, Joventut, Treball i Interior.

ExpoJove també ofereix, a través de la seva pàgina web (expojove.firagirona.com), tota la informació possible sobre el saló. Amb una presentació senzilla, visual i intuïtiva, presenta els 88 expositors ordenats alfabèticament, ofereix el llistat d’activitats i tallers diaris, es recorden edicions anteriors, es mostra un catàleg de serveis i facilita la consulta de notícies relacionades amb l’ExpoJove d’anys anteriors.