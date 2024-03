Una professora experta en turisme cultural diu a la UdG que la gastronomia catalana és “una de les millors d’Europa”

Maria Gravari-Barbas, experta en turisme cultural i professora de la Université Paris1-Pantheon Sorbonne, ha realitzat una estada a les poblacions de Girona i Calonge i Sant Antoni convidada pel Màster de Turisme Cultural de la Universitat de Girona, pioner de l’Estat en aquest àmbit. Arquitecta, geògrafa i coordinadora de la prestigiosa Xarxa UNESCO – UNITWIN «Culture, Tourisme et Développement», que actualment compta amb la participació d’una trentena d’universitats d’arreu del món (una d’elles, la UdG), ha aprofitat la seva estada per compartir amb els alumnes el seu coneixement en dues classes sobre patrimoni i gestió, per reunir-se amb el Laboratori Multidisciplinar de Recerca en Turisme i per entrevistar-se amb l’alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler. Gravari-Barbas ha elogiat la “creativitat, l’empenta i l’energia” de la gastronomia catalana, una de les més “reconegudes” d’Europa segons el seu parer i ha equiparat la tasca que es duu a terme a la xarxa que ella mateixa coordina amb la “bona feina i dedicació” del Màster en Turisme Cultural.

Especialista en geografia cultural, social urbana, patrimoni i turisme, i professora universitària també a Angers, a Girona ha impartit dues classes per parlar, entre d’altres temes, de l’excés de patrimonialització en algunes societats i de les estratègies turístiques a les perifèries de les grans ciutats. En aquest últim cas va posar al damunt de la taula el cas específic del turisme cultural a París, enumerant-ne els problemes que se’n deriven i les perspectives a curt i mitjà termini, així com posant èmfasi en la complexitat que presenta la gestió del turisme en una capital de grans dimensions com la francesa i les oportunitats que alhora genera. Totes dues classes estan emmarcades en el curs 2023-2024 del Màster en Turisme Cultural, pioner a l’Estat des de fa més d’una dècada i que té com a objectiu formar posant el focus en l’especialització de la gestió turística del patrimoni cultural i del producte gastronòmic. És un programa d’estudis amb prestigi internacional que actualment dirigeix la doctora Núria Galí.

La Universitat de Girona és el soci més antic de la xarxa UNESCO – UNITWIN «Culture, Tourisme et Développement» que coordina Maria Gravari-Barbas i que reuneix una trentena de centres universitaris de nombrosos països dels cinc continents com ara Espanya, França, Argentina, Bèlgica, Brasil, Canadà, Egipte, Regne Unit, Gabon, Itàlia, Suïssa i Moldàvia, entre d’altres. Tots aquests centres cooperen en la recerca i la docència, compartint eines de gestió turística del patrimoni cultural, tangible i intangible. “Aquesta xarxa es va crear fa més de dues dècades i té com a missió principal que el turisme funcioni veritablement com el motor del desenvolupament local. Ha de ser un factor que permeti el desenvolupament del territori i no pas una activitat qualsevol”, explica Gravari-Barbas. Afegeix que “treballem amb Girona des dels inicis, desenvolupant molts projectes, seminaris, cursos formatius i conferències. És una dels nostres socis més importants. Com també és rellevant per a la nostra xarxa que disposi d’un Màster en Turisme Cultural d’aquesta envergadura. És cabdal per a nosaltres”. A partir d’aquesta adhesió, la UdG participa de manera activa en els projectes que la xarxa posa en marxa, incloses les reunions, programes de recerca, activitats culturals i tallers que s’hi duen a terme. Els seus responsables són Dolors Vidal, Sílvia Aulet i Lluís Mundet.

“Aspecte clau per a l’enriquiment i èxit”

Des del Màster en Turisme Cultural es valora molt positivament la visita de professors experts en la matèria, com és el cas enguany de Maria Gravari-Barbas. La seva directora, Núria Galí, ho considera “un aspecte clau per a l’enriquiment i èxit” del propi màster que permet “aportar una visió àmplia i actualitzada” i “compartir experiències i coneixement”, el que és “favorable per al procés d’aprenentatge dels estudiants”. I afegeix que “ofereix una perspectiva nova o complementària dels reptes de la indústria del turisme, i també connecta els alumnes amb xarxes professionals molt valuoses. La presència d’aquests professors eleva la qualitat de l’educació, i prepara l’estudiant per afrontar els desafiaments del turisme cultural amb confiança i competència”.

L’estada terres gironines també li ha servit a Gravari-Barbas per conèixer de primera mà els projectes més recents que duu a terme la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge i Sant Antoni, creada el 2014 i actualment dirigida per la doctora Dolors Vidal. “És una idea excel·lent perquè centra tota la seva atenció en la gastronomia local i la seva visió del turisme coincideix amb la que tenim a la xarxa UNESCO”, ha declarat. En aquest sentit, ha visitat la localitat de Calonge i s’ha entrevistat amb el seu alcalde, Jordi Soler, amb qui ha compartit els seus principals projectes. “Penso que la col·laboració entre un col·lectiu local i territorial, com pot ser Calonge, i en aquest cas la Universitat de Girona, em sembla extremadament important perquè permet que totes dues parts treballin a la vegada en una mateixa direcció, per aprendre, nodrir-se i beneficiar-se l’una de l’altra”.

També s’ha reunit amb membres del Laboratori Multidisciplinar de Recerca en Turisme (LMRT) de la Universitat de Girona, que reuneix investigadors i investigadores de diferents àmbits que treballen en diferents línies de recerca com ara la gastronomia, el turisme (urbà i cultural), les migracions, la mobilitat, l’economia i el turisme i el desenvolupament sostenible, entre d’altres. La trobada ha servit per explicar els projectes del LMRT i aconseguir sinèrgies.

Una gastronomia amb un gran reconeixement a Europa

Elogiada la tasca del Màster en Turisme Cultural de la Universitat de Girona, la dedicació de la Càtedra de GCT i el compromís de Calonge, Maria Gravari-Barbas també va oferir el seu punt de vista sobre la gastronomia catalana. “És difícil trobar-ne una que sigui millor a tot Europa i també que tingui tant de reconeixement. Aquí hi ha molta creativitat, empenta i energia, ingredients que no es poden trobar a d’altres territoris. A mi, personalment, m’encanta”, ha dit.

I ha destacat el fort lligam que hi ha entre la gastronomia i la cultura, dos elements “inseparables” que van de la mà. “Podem dir que la gastronomia és cultura i per tant, és important conèixer-la i tenir-la en compte com una veritable expressió cultural”.

Sobre la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge i Sant Antoni

La Universitat de Girona (UdG) i l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni van crear, l’any 2014, la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge i Sant Antoni, amb la qual es pretenia dotar la universitat d’un centre de referència internacional d’àmbit acadèmic en la temàtica de la gastronomia, desenvolupant especialment el seu vincle amb la cultura i el turisme. La creació d’aquesta càtedra va ser possible gràcies al compromís de l’Ajuntament de la població del Baix Empordà que li dona nom, que va assumir el projecte des de l’inici i s’ha fet càrrec del seu finançament. Josep Roca, cambrer de vins del reconegut Celler de Can Roca, és el president d’honor de la càtedra, que està dirigida per la doctora Dolors Vidal.

La càtedra forma part de la xarxa internacional de la UNESCO UNITWIN –referent a la cultura, turisme i desenvolupament-; del campus de Turisme i de Patrimoni Cultural de la Universitat de Girona; de la xarxa internacional ATLAS, i també col·labora amb més de 36 universitats de tot el món.