Sant Narcís recupera el punt de votació per les eleccions

L’Ajuntament de Girona habilitarà 20 seus amb 104 meses en total per a les eleccions catalanes, del 12 de maig, i per a les europees, del 9 de juny. Els punts seran els mateixos tant en uns comicis com en els altres. Tanmateix, s’han produït alguns canvis respecte a les últimes eleccions, les generals del 23 de juliol del 2023.

En primer lloc, s’habilitarà l’Escola Dalmau Carles i el Servei Municipal d’Ocupació (SMO), en comptes del Pavelló de Montfalgars. D’aquesta manera, el barri de Sant Narcís recuperarà un punt de votació. Era una reclamació dels veïns del barri, que l'Ajuntament es va comprometre a subsanar.

En segon lloc també estaran operatius el Local Social Vista Alegre i el Local Social Pedreres-Fora Muralla, en substitució de l’Escola Annexa-Joan Puigbert. Finalment, la Sala Miquel Diumé de l’Ajuntament de Girona serà seu electoral en lloc de la Casa de Cultura.

Web de consulta

Des de l’Ajuntament, s’ha habilitat una web amb informació sobre les eleccions catalanes i els punts de votació perquè la ciutadania pugui consultar on ha d’anar a votar. Només cal posar l’adreça del domicili al cercador i apareix el nom del col·legi electoral de la ciutat de Girona assignat. Un cop convocades les eleccions europees, també es publicarà el contingut referent a aquests comicis.

El cens

Un total de 68.488 persones residents a la ciutat podran votar en les eleccions catalanes, que coincidiran amb la celebració a la ciutat de Temps de Flors. Durant el període d’exposició de les llistes del cens electorals, del 25 de març a l’1 d’abril a través de l’oficina d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de Girona, qualsevol persona podrà presentar una reclamació si les dades no són correctes.

Cal tenir en compte que aquestes dades són les que constaven a l’Ajuntament fins al 28 de desembre de 2023, data de tancament del cens electoral.

Pel que fa al vot per correu, la sol·licitud es pot fer del 19 de març al 2 de maig. Cal recordar que ara s’exigeix la identificació personal quan es va a les oficines de Correus a entregar el vot.

Els veïns i les veïnes que formaran part de les meses electorals s’escolliran en un sorteig que es durà a terme en un ple extraordinari a mitjan d’abril.