El Mercadona del carrer del Carme de Girona tanca després de més de vint anys

El Mercadona del número 179 del carrer del Carme de Girona, al costat del pont de la Font del Rei, ha abaixat a les tres de la tarda les persianes per últim cop després de més vint anys donant servei a veïns de diferents barris de la ciutat. Quan va obrir l’agost de 2002 va ser tot un regal pels residents de sectors com Vila-roja o Font de la Pòlvora, també del mateix Carme-Vista Alegre, ja que no tenien cap establiment proper d’aquestes característiques.

De fet, avui dia el supermercat de la companyia valenciana continuava sent el punt de referència dels veïns d’aquests barris, que trobaven en al local un espai on anar a comprar sense haver de desplaçar-se en cotxe o autobús. I és que persones majors o amb mobilitat reduïda també depenien d’aquest establiment, a part d’haver-hi un tracte «proper» entre clients i treballadors, com afirmen en un escrit.

Fa dies que a la façana del supermercat s'observen un cartell al vidre que especifica el «tancament definitiu» pel 23 de març, avui. També un cartell més gran a la façana en el qual es pot llegir «ens reubiquem». En aquesta lona es pot llegir, a més, els altres dos establiments de la companyia més propers, que són els que continuaran oberts a la ciutat de Girona. Un està ubicat al número 215 del carrer Barcelona, just a tocar de la rotonda de Mas Gri, i l'altre al número 68 del carrer del Riu Güell, al polígon de Mas Xirgu i a prop del col·legi Bell Lloc. A Girona també hi ha el de l'avinguda de França, al costat dels Ocine, i el de l'avinguda Josep Tarradellas, prop de la Devesa.

Recollida de firmes

En saber la notícia del tancament, els veïns dels barris propers, van intentar que no es produís fent, per exemple, un recull de signatures a la plataforma change.org que va començar el passat 4 de gener i que ahir havia recollit 194 signatures. Totes aquestes demandes van quedar en va, i el Mercadona del carrer del Carme ha tancat a primera hora de la tarda.

Això farà que els veïns hagin de buscar un altre supermercat, més lluny d’aquest. Abans, no havien de fer grans caminades ni travessar el pont de la Font del Rei fins més enllà de la rotonda de Països Catalans. Tampoc anar carrer del Carme avall per creuar alguna altra passera per anar a comprar el barri de l’Eixample o més enllà de Plaça Catalunya. Ara, hauran de fer això o «agafar el cotxe per anar a un altre Mercadona», com detallen els veïns en l’escrit de change.org. «En aquest districte no hi ha més supermercats», lamenten i conclouen que «moltes famílies quedarem desproveïdes com fa vint anys».