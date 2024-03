L’absolen de conduir begut a Girona gràcies al marge d’error de la prova de l’alcoholímetre

Un home ha resultat absolt de conduir sota els efectes de l’alcohol gràcies al marge d’error de la prova d’alcoholèmia i al fet que no es va poder demostrar que tingués les capacitats alterades que li impedissin circular amb seguretat. Així ho ha decidit la jutgessa del jutjat Penal 2 de Girona, que l’ha absolt de pagar una multa de 1.920 euros i de la retirada del carnet de conduir durant 1 any i mig, tal com demanava la fiscalia.

La defensa, representada pel despatx Cuéllar advocats, demanava l’absolució entenent que no s’havia comès cap delicte, perquè tot i que a la prova d’alcoholèmia va marcar per sobre del màxim permès, 0,65 mg/l, va aconseguir que la jutgessa li reconegués l’aplicació d’un marge d’error d’un 7,5% del resultat del test. Això va fer que la marca final de l’alcoholímetre no fos 0,65 mg/l, sinó 0,60 mg/l, just al límit de l’il·lícit penal.

La fiscalia no reconeix l’aplicació d’aquest marge d’error en els resultats de les proves d’alcoholèmia, però es tracta d’un càlcul reconegut per la jurisprudència del Tribunal Suprem, que a més imposa un arrodoniment a favor del reu.

Un cop fet l’arrodoniment en sentència, com que la marca està al límit del que es considera delicte, la jutgessa va tenir en compte un segon requisit a l’hora de valorar la condemna, que és decidir si l’acusat tenia les capacitats alterades durant la conducció, i basant-se en les declaracions del mateix processat i dels policies que li van fer l’alto per fer-li la prova, va decidir que estava capacitat per conduir.

Els fets van tenir lloc el 15 de desembre de l’any passat, quan l’acusat va ser parat passats deu minuts de les nou del vespre mentre circulava per la rotonda del carrer Riu Güell de Girona.

Després de fer-se una prova d’alcoholèmia, els resultats van donar positiu amb una mostra de 0,65 mg/l, i en una segona prova al cap d’uns vint minuts va sortir 0,68 mg/l. Els resultats van comportar l’obertura d’un procediment judicial que va anar per la via penal.

Al límit

El Codi Penal recull al seu article 379.2 el delicte contra la seguretat viària per consum de substàncies tòxiques, estipulant un màxim de 0,60 mg/l en el cas d’aire espirat, i d’1,2 grams per litre en sang. Tot i que la segona prova va donar un resultat més elevat, només es té en compte el més favorable a l’acusat.

La sentència dona plena validesa als resultats del test, però aplica el marge d’error que, després dels càlculs, situa a 0,60 mg/l la quantitat real que es considera que va donar. Com que se situa al mínim on ja constitueix delicte, la jutgessa sosté que perquè es sigui delicte s’ha d’acreditar que el processat tenia les seves capacitats afectades durant la conducció: «la prova de càrrec ha d’acreditar sense cap dubte que l’encausat estava sota la influència de begudes alcohòliques o substàncies tòxiques en el moment de la conducció», subratlla la resolució judicial.

En el judici van declarar els agents que van fer-li la prova i tots van coincidir que l’únic símptoma que tenia era la forta olor a alcohol i els nervis per haver de fer la prova. El mateix conductor va admetre que havia begut durant el dinar, però que estava «en condicions de conduir».

Per això, la sentència de primera instància, que encara no és ferma, l’absol, emparant el processat en el principi in dubio, pro reo.

