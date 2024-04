Girona té 947 habitatges buits, una de les xifres més baixes dels últims anys

Un estudi realitzat per l’Ajuntament de Girona estima que, en l’última actualització de 2023, a la ciutat hi ha 947 habitatges buits. Això significa que n’hi ha un centenar menys que el 2022, quan n’hi havia 1.039, i se situa com una de les millors xifres dels últims anys, ja que només el 2021 (785) i el 2020 (870) tenen una xifra més baixa si es tenen en compte les xifres des de 2010. El 2019, en canvi, va ser una xifra similar a la de 2023 i es van comptar 951 habitatges buits.

A aquesta xifra de 947 immobles sense utilitzar l’any passat s’hi arriba després d’un estudi municipal filtrant un seguit de dades. Per començar, es té en compte si hi ha algú empadronat a aquell habitatge. Després, també s’observa si no s’ha consumit aigua, si són habitatges nous amb primera ocupació i si hi ha una taxa d’escombraries domiciliàries generades fa més d’un any. De fet, ha estat gràcies en aquest últim apartat pel qual s’han estimat més habitatges buits, ja que es van comptar 665 immobles amb una taxa d’escombraries domiciliàries generades fa més d’un any.

També s’ha de tenir en compte que dels 48.903 habitatges xifrats a Girona, en 9.904 no hi ha gent empadronada. Tanmateix, a la ciutat s’estima que hi ha 8.957 habitatges en ús sense empadronament. Per tant, els 947 habitatges buits representen un 1,94% dels 48.903 habitatges totals. També són un 34% menys que en l’estudi de 2012, quan es va arribar al topall de 1.437 pisos buits a la ciutat. El 2016 se’n van comptar 1.397 i des de llavors la xifra ha anat baixat, tenint en compte que hi ha hagut la pandèmia pel mig que ha pogut alterar alguns nombres.

Barris amb més immobles buits

Històricament, els barris de l’Eixample Nord i Sud són els que més habitatges buits tenen. Des de 2010 sempre han superat el centenar. L’Eixample Sud té la xifra més alta, precisament, el 2010, amb 397 pisos buits, mentre que l’Eixample Nord en va arribar a tenir 425 el 2012. Actualment, l’Eixample Nord lidera el llistat de barris amb més habitatges buits, amb un total de 265, mentre que l’Eixample Sud és el segon del rànquing amb 124. Entre els dos barris hi ha un 42% dels immobles buits a la ciutat.

Des de 2020, el Barri Vell és el tercer sector de la ciutat amb més habitatges buits. L’any passat se’n van comptar 105 i és, juntament amb les dues zones de l’Eixample, l’única que supera el centenar d’immobles sense usar. El quart d’aquesta classificació és el Mercadal, amb 89 habitatges buits, la xifra més alta d’aquest barri des que es tenen dades (2010). La cinquena xifra més alta és la del Carme, que ha passat de 85 el 2022, a tenir-ne 73 l’any passat.

Per altra banda, Santa Eugènia va ser fins al 2019 el tercer barri amb més habitatges sense utilitzar. En va arribar a tenir 181 el 2016. Tanmateix, la tendència va anar a la baixa i ara s’ha situat amb 59 pisos buits. Can Gibert del Pla també ha seguit una dinàmica similar, passant de 89 el 2016, a 38 l’any passat. Aquests dos sectors ocupen la sisena i setena posició de la llista amb més habitatges buits a la ciutat.

Font de la Pólvora, de tres a 22

Segons l’última actualització de l’any passat, barris com Pont Major (37), Vila-roja (26), Taialà (25) i Montilivi (24), també superen la vintena d’habitatges buits. Tanmateix, segueixen una tendència similar, augmentant o disminuït com a molt en cinc la xifra respecte a l’any anterior. En canvi, sobta l’increment a Font de la Pólvora, de tres a 22. Abans de 2016, aquest barri superava la quinzena d’habitatges buits, arribant als 40 el 2010. A partir de 2016, la xifra oscil·lava entre un i tres, i l’any passat va pujar exponencialment.

