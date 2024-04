L’Ajuntament de Quart endega l’elaboració del nou Pla de Joventut

Aquest mes d’abril l’Ajuntament de Quart ha endegat l’elaboració del nou Pla de Joventut (PLJ) del municipi de Quart amb la col·laboració del Consell Comarcal del Gironès, tal i com detalla l'Ajuntament en un comunicat.

La presentació oficial del començament del PLJ Quart va tenir lloc al Museu de Terrissa de Quart, on es van detallar les diferents fases, accions i calendari previst per al seu desenvolupament. A l'acte van assistir representants d’entitats locals, membres de l'ajuntament i ciutadans i ciutadanes interessades en el futur dels joves del municipi.

El PLJQ es desenvoluparà al llarg de tot aquest any 2024 amb la participació d’entitats, personal de l’Ajuntament, representants polítics i, sobretot, els i les joves de Quart. L’objectiu és fomentar la participació juvenil en les polítiques locals i, alhora, elaborar un document que reflecteixi la realitat del municipi en matèria de joventut i que englobi totes les necessitats, inquietuds i motivacions d’aquest col·lectiu.

Es tracta d’una eina de planificació estratègica que, a partir d’una diagnosi prèvia, estableixi les polítiques locals de joventut del municipi pels pròxims vuit anys.

El regidor de joventut de l’Ajuntament de Quart, Enric Delgado, ha assenyalat que «El PLJ Quart és una gran oportunitat per implicar al jovent del nostre poble i fer-los protagonistes de les accions que portem a terme».

El pròxim pas tindrà lloc el pròxim 14 d’abril, amb la celebració d'una sessió de treball dirigida als i les joves de la localitat. En concret, s’ha programat un vermut-debat que finalitzarà amb un dinar popular acompanyat d’una sessió de discjòquei. En aquesta trobada es debatran les necessitats del jovent i es treballaran propostes concretes per a la seva implementació.

Durant el mes d’abril, també s’han organitzat diversos grups de treball amb la participació de tècnics especialitzats, representants polítics i entitats del municipi, amb l'objectiu de recollir aportacions i propostes diverses per al nou Pla Local de Joventut.

A més, un Grup Motor amb joves del municipi d’entre 16 a 26 anys, conjuntament amb personal de l’Ajuntament i del Consell Comarcal del Gironès, ja està treballant per a definir les línies de les necessitats i interessos de la joventut de Quart. Aquest grup actua com a portaveu del jovent del municipi i participa activament en les propostes del PLJ Quart, per exemple, escollint el format d’aquesta pròxima jornada de treball.

Es preveu que després de l'estiu, el resultat d'aquest procés participatiu es presenti a un òrgan col·legiat del consistori per a la seva aprovació definitiva.