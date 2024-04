Una consellera d’ERC haurà de tornar a jurar el càrrec després d’una denúncia de Vox

Una denúncia de Vox farà que, avui, la nova consellera del Consell Comarcal del Gironès, Maria Sánchez Canaleta (ERC), hagi de tornar a jurar el càrrec, cosa que ja havia fet en l’últim ple del passat 20 de març. Tot, després que el portaveu de Vox al Consell Comarcal i també regidor de l’Ajuntament de Girona, Francisco Javier Domínguez, entrés un escrit a l’ens comarcal demanant l’anul·lació del reconeixement al·legant que la consellera republicana no va dir en cap moment que jurava o prometia «acatar la Constitució».

En aquest sentit, Maria Sánchez Canaleta ha explicat a Diari de Girona que va llegir «el mateix que els companys», però a diferència de la resta, ella no va rebre la pregunta de «prometre per la Constitució». Sánchez confessa que ho va prometre «per imperatiu legal», però sense mencionar la Constitució. Tanmateix, lamenta que per tot això «no es puguin tirar endavant projectes» de l’àrea de Joventut i Esports, la que ella havia d’ocupar, des del mes de gener, quan l’anterior consellera, Anna Coll, va deixar el càrrec. Els plens al Consell Comarcal es fan cada dos mesos. El 17 de gener, Coll va abandonar la plaça, i el 20 de març Sánchez va prometre el càrrec. Tot aquest «embolic» farà que, fins avui, el Consell Comarcal no tingui una nova consellera de l’àrea de Joventut i Esports.

Maria Sánchez és la portaveu d’Esquerra a l’Ajuntament de Quart des de principi de desembre de l’any passat. Va ocupar el lloc de Josep Roura, nombre un de la llista republicana a les passades eleccions municipals que va renunciar al càrrec a principi de novembre de 2023.