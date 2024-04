Girona licitarà per tercer cop la redacció per fer canvis de trànsit en dos grans vials

L’Ajuntament de Girona haurà de licitar per tercera vegada la redacció de l’estudi de mobilitat i proposta d’ordenació viària de dos eixos de la xarxa primària de la ciutat de Girona per a fomentar el canvi modal cap a desplaçaments més sostenibles. L’objectiu de la proposta és valorar diverses alternatives de circulació pel carrer Barcelona i l’avinguda Josep Tarradellas amb la seva prolongació per Can Gibert, ja com a carrer del Riu Güell.

El projecte es va licitar per primer cop a finals d’estiu i el concurs va quedar desert perquè cap empresa s’hi va presentar. L’Ajuntament ho va atribuir al fet que no era «l’època més adient» per treure aquesta licitació. De fet, en la segona ocasió, que es va publicar a mitjan desembre s’hi van arribar a presentar nou empreses. Aquesta vegada, però, va ser el consistori que va haver de desistir perquè hi va haver un error en el termini de presentació d’ofertes. En aquest sentit, el límit per presentar l’oferta va ser de cinc dies hàbils, quan hauria d’haver estat de deu. En els dos casos, la licitació va tenir un preu de sortida de 9.857,07 euros.

El desistiment es va publicar el passat 4 de març, i el document detalla que s’iniciarà «immediatament un nou procediment de licitació». Avui dia, encara no ha sortit aquesta nova licitació, tot i que no s’espera que el preu variï respecte a les anteriors.

En tot cas, el projecte, un cop es redacti i es tiri endavant, podria significar una sacsejada important en el trànsit. I és que es vol estudiar la implantació d’un bus ràpid que travessi tot el carrer Barcelona, en una modificació aniria des de la rotonda del Mas Gri fins a la plaça Marquès de Camps i també la seva prolongació amb la ronda Ferran Puig, fins a tocar del parc de la Devesa. En aquest sentit, un dels carrils seria exclusivament per l’autobús, mentre que els tres restants serien per vehicles. Tot això, afectaria de retruc l’avinguda Tarradellas, l’altre vial que es vol estudiar en aquest procés.

