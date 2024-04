El PSC demana simplificar els tràmits administratius a l’Ajuntament de Girona

El PSC presentarà una moció en el pla municipal de dilluns a l’Ajuntament de Girona amb la qual demanarà simplificar els tràmits administratius a l’Ajuntament. I és que segons la regidora socialista, Cristina Cots, «en els darrers anys hem observat com la demanda social i d’amplis sectors econòmics és la de simplificar i agilitzar el funcionament de l’administració pública en especial en temps de crisi, per facilitar la tasca d’entitats i particulars, però sobretot l’activitat econòmica».

«La majoria de les mobilitzacions i reivindicacions socials han tingut lloc en els darrers mesos tenen com a punt comú la petició en la simplificació administrativa. Així tant en el sector de les energies renovables, en l’episodi de sequera o les mobilitzacions agrícoles i ramaderes, una de les principals queixes ha estat l’excessiva burocratització de l’administració» ha apuntat la regidora socialista, que afegeix que «és una reivindicació de fa temps de diferents sectors com la construcció, l’hostaleria, el comerç o la restauració de la ciutat, i que en altres ajuntaments han començat a posar en pràctica com en el cas de Sabadell».

A més, el PSC defensa a moció que les estratègies europees adoptades des de l’any 2000 es dirigeixen a simplificar els sistemes normatius dels estats membres a través de la reducció de càrregues administratives i la simplificació dels procediments. «Tot i que a Catalunya i Espanya s’han dictat normatives per adaptar la normativa europea, el cert és que aquesta no ha reeixit, i menys a nivell local, on els processos administratius estan encara basats en llicències, amb procediments llargs, i amb el requeriment constant de documentació als usuaris» ha argumentat Cots.

La moció dels socialistes pretén aprovar fins a vuit punts d’acord per simplificar el tràmit administratiu a l’Ajuntament de Girona: