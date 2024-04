Girona Centre Eix Comercial tanca el programa dels 25 anys amb un concert

Girona Centre Eix Comercial ha organitzat per aquest divendres al vespre (20 hores) un concert a la plaça Independència per celebrar els 25 anys de la seva creació. De fet, el passat 27 de febrer ja va organitzar un acte al centre cultural La Mercè, dirigit als socis de l’entitat i les institucions que li han donat suport. En l’acte de fa dos mesos, l’entitat va presentar la nova marca sota el lema «Creixem sumant». Amb la festa de divendres, que compta amb el suport de l’Ajuntament i la Generalitat, l’agrupació de comerç, fundada el 1998, tanca el programa commemoratiu dels 25 anys.

Ara, ho vol fer extensible a la població gironina amb aquesta actuació musical que anirà a càrrec de l’orquestra Yo suspendí EGB. La banda, com el seu nom indica, s’encarrega de «repassar música significativa» dels anys setanta, vuitanta i noranta, període en el qual va existir l’Educació General Bàsica. El seu líder, Josep Massó, explica que al llarg de «dues hores i mitja», la banda formada per set músics i quatre cantants, es dedica a fer tota mena de cançons de l’època. Casualment, Massó, el 1980, va ser el campió d’Espanya de parella de discoteca (amb Katy Bravo) en el programa de Televisió Espanyola Aplauso.