El 75% dels sol·licitants són de nacionalitat espanyola

Tres de cada quatre sol·licitants d’habitatge protegit al conjunt de Catalunya tenen nacionalitat espanyola, mentre que només un 24% són estrangers no comunitaris (és a dir, de fora de la Unió Europea). També hi ha 360 peticions d’estrangers comunitaris, que amb prou feines arriben a representar un 1%.

Segons les dades del Govern, corresponents al mes de setembre de l’any 2022, entre les unitats familiars que estan inscrites en qualesvol dels registres hi ha un 7,8% que són famílies nombroses (és a dir, amb tres fills o més) i un 6,8% que són famílies monoparentals (és a dir, amb una figura parental i un o més descendents).

La major part de les sol·licituds, tanmateix, són d’unitats familiars formades per una sola persona (44%). També hi ha un 23% de peticions procedents de famílies que estan formades per dues persones, un 14% amb tres persones, un 10% amb quatre persones, un 6% amb cinc persones, un 2% són famílies de sis membres i un 1% tenen set membres o més.

Entre 35 i 65 anys

Per grups d’edat, el més nombrós és el d’entre 35 i 65 anys, que suposen gairebé el 62% de les peticions que la Generalitat té comptabilitzades. També hi ha prop d’un 27% que corresponen a joves de menys de 35 anys, mentre que només un 11,5% procedeixen de persones que ja superen els 65 anys d’edat. Per gènere, les dones (56%) són més nombroses que els homes (44%).

La immensa majoria de peticions (87%) han estat per accedir a un lloguer amb opció de compra

Unes altres dades que hi ha disponibles són les que fan referència a la tipologia d’habitatge que s’ha sol·licitat. En aquests casos, els sol·licitants tenen dret a demanar més d’una tipologia, de manera que la suma dels percentatges acaba essent superior a 100. En un 36% dels casos, les demandes són per poder tenir un habitatge en propietat, i en un 44% ha estat per un lloguer. La immensa majoria de gent, tanmateix (fins a un 87%) ha sol·licitat un lloguer amb opció a compra. En canvi, només un 1% de les peticions feia referència a un habitatge adaptat.

Ajuts per a rehabilitacions

D’altra banda, la Generalitat també ha obert fa poc una línia de subvencions per un valor màxim de 4.000 euros per tal que les persones majors de 65 anys puguin reformar el seu domicili i ser així més autònoms. Els diners es poden fer servir per millorar l’accesssibilitat o adeuqar les instal·lacions a la normativa, entre altres.