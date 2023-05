AEDAS HOMES, elegància i sostenibilitat al teu habitatge

Trobar el pis ideal pot ser complicat, però AEDAS HOMES ho posa més fàcil. La companyia ha impulsat la promoció Roget a Girona. Es tracta de 84 pisos d’entre dos i tres dormitoris, i alguns d’ells dúplex amb tres dormitoris i altell. Una promoció que estarà finalitzada l’any 2025. Tot plegat ubicat al barri de Montilivi, a tocar del centre de Girona, en un lloc privilegiat. Els interessats poden demanar més informació a través de la pàgina web o contactar amb l’oficina d’atenció al client (ubicada a l’avinguda Lluís Pericot, 14) on rebran una atenció personalitzada.

Una mirada sostenible

Un dels punts més importants de les promocions d’AEDAS HOMES és la sostenibilitat. Sostenibilitat és el desenvolupament que satisfà les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les futures generacions, garantint l’equilibri entre el creixement econòmic, l’atenció al medi ambient i el benestar social.

Com els electrodomèstics o altres productes de consum d’energia, els edificis d’habitatges també compten amb una etiqueta energètica, que indica l’eficiència i les seves prestacions. Roget aconsegueix la més alta puntuació, doble A. Segons dades de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), el 80% dels edificis de Girona tenen una qualificació E o inferior, mentre que els edificis que tenen una qualificació AA representen un 0,6% del parc d’habitatges. Roget és una oportunitat per fer aquesta passa cap a una mirada que tingui en compte l’impacte del consum energètic, un fet que cada vegada estarà més a l’ordre del dia.

Eficiència energètica

Tenir un pis amb una bona certificació energètica té molts beneficis. Per començar, millora significativament el confort tèrmic i un estalvi en la factura energètica que pot arribar a ser de més d’un 30% respecte d’un habitatge antic. Com s’aconsegueix una qualificació tan eficient? Amb uns materials que garanteixen que no es perdi la temperatura interior, consumint menys energia per escalfar o refredar l’habitatge i guanyar en confort. Això és possible amb façanes de SATE, amb un gruix elevat d’aïllament tèrmic, finestres amb ruptura de pont tèrmic i vidres amb baixa emissivitat i aplicant el disseny arquitectònic a la morfologia de l’edifici. Tot plegat amb uns acabats que els usuaris poden escollir i, fins i tot, personalitzar.

Estalvi en calefacció

Mitjançant l’aplicació d’energies renovables, en el cas de Roget, aposten per la producció d’aigua calenta i calefacció mitjançant l’aerotèrmia. L’aerotèrmia extrau l’energia ambiental continguda a l’aire mitjançant un cicle termodinàmic, que és fins a quatre vegades més eficient que una caldera de gas tradicional. Roget incorpora terra radiant, més eficient tèrmicament que millora el confort d’ús.

A Roget, els habitatges incorporen ventilació mecànica. D’aquesta manera, els pisos tenen ventilació sense obrir les finestres i, per tant, sense perdre confort tèrmic i tornar a gastar energia escalfant o refredant el pis. Uns fets que cada vegada seran més demandats en el futur.

Combinant a la perfecció les tendències d’avantguarda i l’elegància que caracteritza als projectes d’AEDAS Homes, la promoció Roget aconsegueix que els usuaris s’il·lusionin. Les façanes mantenen l’estil arquitectònic contemporani amb un acabat de tons clars combinat amb zones de tons foscos, mentre que la base s’ha concebut amb un sòcol que permet a l’edifici assentar-se suaument.

Una ubicació immillorable

Montilivi, una zona totalment consolidada, és ideal per als qui busquen tranquil·litat i proximitat. A només quinze minuts del centre històric gironí, a Roget els inquilins es troba a un pas de l’Avinguda Lluís Pericot i de l’Eixample de Girona, i compten amb una comunicació excel·lent amb l’AP-7 que condueix a Barcelona i amb la C-65 que connecta amb tot el Gironès.