Entre les gestions que has de realitzar per a posar en venda el teu habitatge es troben, entre altres: taxar el pis, publicar la seva venda, gestionar les visites, recopilar la documentació necessària, signar el contracte d'arres, concertar cita i posterior signatura amb el notari. Tràmits que ens poden resultar summament enutjosos i que demanden temps que no disposem. Perquè l'operació immobiliària resulti amb èxit i garantia, és recomanable posar-les en mans de professionals qualificats que compten amb equips de gestors comercials, jurídics, administratius, un ampli desplegament de personal per a tenir el mínim de preocupacions.

D'igual forma són recomanables aquests serveis si la teva opció és la compra o lloguer d'habitatges a Salt, gestions com el sedàs de possibles interessats, documentació (Certificat Energètic, notes simples, cèdules d'habitabilitat, escriptures de compravenda, etc.), notaries i gestions financeres, són tràmits que podem delegar en un professional immobiliari i evitar disgustos innecessaris.

Si et trobes a Salt i cerques un professional de referència, Inmogest Serveis Immobiliaris posa a la teva disposició tots els seus coneixements i serveis a més de donar-nos una visió sobre l'actual situació del mercat immobiliari en aquesta població. Parlem amb Manel Sánchez qui dona resposta a les nostres qüestions.

INFORMACIÓ SOBRE L'ACTUAL MERCAT IMMOBILIARI A SALT

PREGUNTA (P.) Quin tipus d'immobles són els més demandats en aquests moments a Salt?

RESPOSTA (R.). Els habitatges més sol·licitats en la nostra àrea d'acció solen ser immobles de segona mà, sense importar molt les condicions en les quals es trobin, sent el més destacat que el seu preu sigui molt econòmic, tenint en compte que parlem d'una zona molt barata. És el cas d'un pis en venda a Salt que es troba en la nostra cartera per 87.800 € amb 3 habitacions, ampli saló menjador, molt assolellat, un bany amb plat de dutxa, cuina, sòl gres, finestres de fusta i safareig.

De la ciutat de Girona, hi ha molta demanda d'inversors. Salt és una zona sol·licitada també per persones de classe mitjana que desitgen alliberar-se de lloguers amb alts preus i passar a ser propietaris.

P. En aquest sentit, hi ha suficient oferta en resposta a la demanda d'habitatge existent?

R. En aquest moment hi ha una oferta escassa per a la gran demanda de pisos per a comprar, que possiblement sortiran al mercat en lloguer. Els inversors troben molt atractiva la rendibilitat dels lloguers. La falta de nova construcció i l'augment de la població crea una falta important d'immobles en el mercat.

P. Quins són els principals reptes als quals s'enfronta el mercat immobiliari ara mateix?

R. Ara mateix són dos.

L'augment del tipus d'interès de les hipoteques ha encarit molt la quota mensual, d'aquí ve que els compradors que necessiten finançament hagin de considerar amb més deteniment l'operació, resultant a vegades el retard o la suspensió de la compra.

Les polítiques, lleis, normatives, etc., que estan implantant l'Administració i Generalitat estan provocant un desconcert i temor. Això fa que es plantegin deixar de comprar i passin a l'opció de lloguer.

P. Quant a les oportunitats existents, quins destacaria?

R. Com a oportunitat i dins de la nostra àmplia cartera, aquests dos immobles són oportunitats per a tota aquella persona que estigui buscant un habitatge per a mudar-se pròximament.

La primera es tracta d'un pis barat en venda a Salt, per 54.000 euros, per a reformar, de 75 m² aproximadament, 3 habitacions, bany, saló menjador cuina i safareig.

Una altra bona opció és aquesta casa en venda a Llagostera de 110 m², 50 m² de jardí i terrassa de 35 m² amb vista espectaculars a la muntanya. Es troba distribuïda en planta baixa amb un lavabo, cuina, ampli menjador amb sortida a la terrassa, habitació-office i safareig gran. En la primera planta trobem 2 habitacions dobles, una habitació interior tipus vestidor i bany complet amb plat de dutxa. La casa es lliura nova a estrenar amb una reforma integral, aire condicionat amb bomba de calor, sòls de parquet i finestres d'alumini.

P. Per a finalitzar, quines són les seves recomanacions per a algú que estigui pensant a comprar, vendre o lloguer un immoble a Salt?

R. Les meves recomanacions per a tota aquella persona que pròximament efectuarà una operació immobiliària en la nostra zona és que s'asseguri que el professional immobiliari amb el qual treballarà es trobi afiliat al Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària. Així s'assegurarà d'estar en bones mans i d'un treball ben fet.

En Inmogest Serveis Immobiliaris portem 20 anys en aquesta zona de Girona, per la qual cosa som molt coneixedors del mercat i els convidem que vengen a conèixer-nos en Passeig de Països Catalans, número 14 a Salt, o bé telefonant al 625567357 o en la nostra pàgina web https://www.inmogestseleccio.com/. Actualment, comptem amb un departament per a administrar lloguers, on els nostres gestors deixaran amb zero preocupacions als propietaris a més d'encarregar-se de la gestió financera, reparacions, pagaments d'impostos, etc. Igualment, el Departament de Vendes, sempre es troba actualitzat amb els preus del mercat i els nostres anys de bona feina ens avalen. Un gran equip professional a la seva disposició per a resoldre els seus dubtes i que li acompanyaran en tota la seva gestió immobiliària.