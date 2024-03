Estàs interessat en un habitatge d'obra nova? Busques una llar? Coneix interessants promocions del mercat

La construcció d'obra nova a la demarcació de Girona està registrant símptomes positius. Durant l’any passat es va posar en marxa l’obra de 2.134 habitatges, cosa que en comparació amb el 2022 suposa un creixement de fins al 36% (aleshores, van ser-ne 1.566). Aquests senyals de recuperació es tradueixen en noves promocions immobiliàries. Coneix aquí algunes de les opcions que es posen en el mercat de l'habitatge.

Obra nova Engel Volkers: Luxe, confort, disseny i sostenibilitat

Engel Volkers disposa de promocions d'habitatge d'obra nova luxoses i això es reflecteix en valors com el confort, la sostenibilitat i el disseny. Els nous edificis utilitzen materials d'alta qualitat i es caracteritzen per una alta eficiència energètica. A això, s'hi suma les darreres tendències en mobiliari i decoració. El resultat són grans projectes d'obra nova com els disponibles a Fornells de la Selva, Palau i Girona, llestes perquè el seu futur propietari només s'hagi de preocupar de personalitzar-la.

Cases noves a Fornells de la Selva. / Engel Volkers

A Engel Volkers disposen de més de 40 solars repartits per la província de Girona on podrà construir casa seva ideal des de 600.000 euros. A més tenen opcions des de 3 habitacions fins a 6. Les cases disposen de les últimes comoditats per tal que gaudeixi amb plena plenitud de casa seva incorporant també grans jardins, piscines i la possibilitat d'afegir zones d'spa. Si està pensant en construir la seva nova llar no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres i amb el nostre equip d'arquitectes, interioristes i constructors i li donarem forma al seu somni.

El barri de Sant Narcís comptarà amb una nova promoció del Grup KOULA comercialitzada per Barleigh Ellis

El Grup KOULA té projectats dos blocs de 40 pisos cadascun al carrer d'Empúries del barri de Sant Narcís de Girona comercialitzats per Barleigh Ellis.

Els preus dels habitatges oscil·len entre 125.000 i 360.000 euros. Es tracta d'habitatges d’entre 42 i 125 metres quadrats que compten amb un mínim d'una habitació i un bany i fins a quatre habitacions i dos banys. La promotora de l’obra preveu començar la construcció de l'edifici aquesta primavera i l'objectiu de fer l'entrega dels pisos es preveu per la part final de l'any 2025.

Interior d'un dels habitatges projectats. / Grup KOULA

Des del grup destaquen que la Promoció Plaça Sant Narcís és una oportunitat única per tothom que busca una nova llar a Girona i subratllen també que un dels seus objectius és aportar qualitat de producte i qualitat de vida. Per aquest motiu precisament van decidir apostar per la ciutat de Girona, una ciutat amb un gran present i una gran projecció de futur. El portaveu de Barleigh Ellis, Ronei Kolesny, ha destacat el rol essencial com a comercialitzadora i ha posat de manifest la dedicació i expertesa de Barleigh Ellis en l'èxit de la iniciativa.

El grup KOULA forma part del holding empresarial Kouchin, d'origen irlandès. Es tracta també d’un dels actors responsables d'un dels resorts de golf més importants de Catalunya, així com del projecte d’habitatges situat en aquest mateix emplaçament.”

Els interessats en obtenir més informació poden visitar la pàgina web on trobaran també més informació sobre els immobles així com un formulari de contacte per poder concertar una cita o demanar més informació.