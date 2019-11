Fengshui per a pisos petits

La clau del fengshui és crear canals d'energia al pis. S'ha de tenir en compte que cada espai aporta solucions específiques a la llar. Per exemple, quan es treballa des de casa, es necessiten més separacions.

El fengshui té divisors característics per als petits estudis i apartaments. Un exemple d'això són els múltiples tipus de pantalles que ofereix, ja sigui amb ornaments o paper d'arròs, prestatgeries, plantes altes o cortines. Per triar el millor divisor de l'espai cal entendre primer quin element necessitem en la nostra llar. A les cases petites o d'un sol ambient, que són cada vegada més freqüents, és important no generar una sensació d'ofec.



1. Neteja i ordre

L'ordre és vital perquè el flux energètic es mantingui uniforme en qualsevol llar, i ho notarem en la nostra vida diària. A més d'evitar bloquejos, ens simplificarà molt les tasques del dia a dia.

L'ordre i la neteja és fonamental perquè flueixi l'energia. Foto: Shutterstock

2. Separar espais

Aquest consell es refereix als habitatges petits d'un sol ambient; i és que és important per a la nostra salut i benestar mantenir els espais diferenciats encara que no hi hagi parets. L'ideal és que les següents àrees sempre es mantinguin separades: les de descans, les socials, les de treball i estudi, les de neteja, etcètera.



3. Un espai privat per al descans

Si no hi ha encara aquesta separació, haurem de preservar l'espai de descans de forma privada. Una idea és col·locar un separador virtual. Aquests poden anar des de parets de fusta o de guix fins a cortines. El sofà llit és molt característic en pisos petits per optimitzar l'espai, però no és el més convenient per al feng shui, ja que hem de mantenir les àrees separades. També es poden col·locar paravents o panells, fixos o plegables.



4. L'entrada als espais

Les entrades, tant a la llar com als diferents espais d'aquesta, sempre han de ser clares. Hem d'evitar que des de l'entrada de la llar es vegi el llit. A més, és important que sigui prou oberta i sempre estigui lliure d'obstacles. Una idea és col·locar un quadre amb flors o un llum de paret, perquè en entrar ens doni sensació de benvinguda. Hem de tenir en compte que la sensació que tenim en arribar a casa és la que més ens representa.



5. La il·luminació

Els pisos han de tenir una bona il·luminació. Aquesta s'aconsegueix també mitjançant l'ús de miralls o amb colors clars. D'aquesta manera s'aconsegueix també ampliar la mida del pis de manera visual. Hi ha diferents moments del dia, a més, en els quals hem d'avaluar la possibilitat de tenir llum natural a la llar.

Moltes vegades els pisos petits tenen les finestres col·locades en direcció a la porta. Això genera que el flux energètic s'escapi ràpidament. Si volem evitar aquest efecte, les finestres han de tenir cortines. D'aquesta manera la lluminositat segueix entrant a la llar, i les cortines impedeixen la fugida de les seves energies positives.



6. L'aprofitament de l'espai

Tenir un mobiliari excessivament voluminós o un excés d'objectes al pis no és una decisió gaire compatible amb els pisos petits. És important tenir mobles multifuncionals i, sobretot, a mida. Tots dos són bons aliats per aconseguir una bona energia en els estudis o petits apartaments. Si tenim mobles de dimensions proporcionades, el txi circularà millor i la neteja serà més fàcil.

Mobles multifuncionals i a mida són bons aliats del Feng Shui. Foto: Shutterstock

Els espais en altura del pis han d'aprofitar-se de forma intel·ligent, igual que els exteriors en cas que n'hi hagi. Així aconseguirem que els balcons, els safareigs o les terrasses acabin sent extensions de l'interior de l'habitatge. Es convertiran en llocs idonis per posar, per exemple, una taula de petites dimensions amb cadires, testos amb flors de colors, plantes verdes que activin les bones vibracions o campanes de so suau.



Una petita llar amb un gran flux de txi

El fengshui és important també en els espais petits, en els racons i a cada passadís estret. L'energia està en cada racó de la casa i es pot estancar, cosa que pot produir malaltia, apatia, letargies, etcètera. Si seguim aquests consells, l'energia fluirà sense cap obstacle; la pau i la tranquil·litat ens arribaran, cosa que ens donarà una visió diferent del món, i començarà a semblar que tot en la nostra vida va a millor.