El Papa ha nomenat com a nou prefecte de la Secretaria per a l’Economia de la Santa Seu a l’espanyol Maximino Caballero Ledo, en substitució del sacerdot Juan Antonio Guerrero Alves, que ha dimitit per «motius personals», segons ha informat el Vaticà.

Caballero Ledo, que ja era el número dos de la Secretaria, està casat i té dos fills, i serà el segon laic que ocupa aquest lloc. Tant Cavaller Ledo com Guerrero Alves són extremenys. La renúncia d’aquest últim es farà efectiva aquest dijous 1 de desembre i el Pontífex ha agraït «calorosament» a Guerrero la «dedicació mostrada en el seu servei a la Santa Seu». Precisament, el nou prefecte va arribar al Vaticà de la mà de Guerrero, amb qui comparteix una amistat des de la infància, després de deixar un lloc de gran responsabilitat en l’empresa Baxter Healthcare Inc. als Estats Units. Nascut a Mèrida (Badajoz), ha desenvolupat la seva carrera professional en l’àrea de les finances. Va treballar durant 20 anys entre Barcelona i València, com a responsable financer de diversos països europeus, Orient Mitjà i Àfrica. L’any 2007 es va traslladar amb la seva família als Estats Units, on ha residit fins a l’actualitat.