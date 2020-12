Gestha calcula que Hisenda deixarà d'ingressar prop de 20 Milions d'euros en el sorteig de Nadal

Els tècnics d'Hisenda (Gestha) estimen que l'Agència Tributària deixaran d'ingressar 18,6 MEUR en el sorteig de Nadal per l'augment del mínim exempt d'impostos, que des del passat 1 de gener va passar de ser de 40.000 euros, el doble dels 20.000 euros que es va establir el 2019. A banda, això farà que els premiats en les tres primeres categories obtinguin fins a 4.000 euros més al dècim respecte l'any passat. En total, Hisenda ingressarà 156,5 MEUR per la tributació dels premis en un 20% a partir dels 40.000 euros. D'aquesta manera, en cas d'obtenir un dècim de la Grossa, els premiats guanyaran en realitat 328.000 euros ja que els 72.000 restants seran per a Hisenda, mentre que els del segon i tercer premi hauran d'abonar 17.000 i 2.000 euros, respectivament.

D'altra banda, Gestha alerta que fundacions, associacions i entitats sense ànim de lucre van multiplicar per vuit els premis de la loteria, especialment en les de Nadal, fins a obtenir 427,7 milions d'euros. En aquest sentit, els tècnics alerten des del 2017 que s'han disparat el cobrament de premis per a les entitats i empreses i reclamen una modificació de l'Impost sobre Societats perquè els premis que guanyin persones jurídiques també tributin.

A més, subratllen que a partir del 2021 es podran investigar aquells premis "sospitosos" quan entri en vigor la Llei de prevenció del frau fiscal que es tramita al Congrés dels Diputats. D'aquesta manera, l'Agència Tributària podrà conèixer immediatament els premis pagats amb o sense retenció, identificar els guanyadors i les dates del sorteig, entre d'altres.

Gestha ha demanat també al govern que els premis comencin a tributar a partir dels 2.500 euros per desincentivar el joc i perquè no hi ha cap "justificació tributària" que no s'apliqui en premis obtinguts per l'atzar de fins a 40.000 euros i sí en l'ingrés mínim vital o una subvenció de 1.000 euros, per exemple.