Com actuar davant un gos perdut o abandonat

En cas de trobar un gos sense amo pel carrer, cal anar amb compte a l'hora d'actuar amb l'animal, ja que no saps com reaccionarà. Per evitar que s'espanti i fugi de la teva presència, és important acostar-se a poc a poc i sense fer moviments bruscos.

Un cop el gos estigui a prop teu i estigui calmat, pots revisar si disposa de collaret i intentar subjectar-lo. Per a això, podries fer servir una corretja o una corda o, si no tens cap a mà, també pots intentar-lo agafar del collaret directament.

D'altra banda, si el ca es mostra agressiu o està en un mal estat de salut, el millor que pots fer és mantenir-te a prop d'ell i trucar les autoritats perquè s'encarreguin de l'assumpte. A més, depenent de la situació del gos, cal actuar de diferents maneres.

Quan el gos tingui xapa



L'usual és que el gos disposi d'una xapa que serveixi com a identificació, amb el seu nom i un telèfon de contacte. En cas que el número estigui actualitzat, l'amo respondrà ràpid i podràs donar-li a conèixer on es troba la seva mascota.

Així mateix, avui dia hi ha xapes més modernes que compten amb un codi QR en substitució de la informació. Per poder escanejar el codi, tan sols necessitaràs un telèfon intel·ligent, a través del qual accediràs a les dades d'identificació que hagi deixat el propietari.

I si no té xapa?



En el cas que el gos no tingui xapa o la xapa no sigui suficient per identificar l'animal, el primer que pots fer és esperar una mica en el lloc per si apareix l'amo.

Si l'amo no dóna senyals de vida, el següent pas pot ser anar amb el gos a una clínica veterinària, on poden analitzar de forma gratuïta si disposa de microxip per localitzar els propietaris. Fins i tot, el veterinari podria conèixer l'animal i tenir el contacte dels propietaris.



Una altra decisió que es pot prendre és trucar les autoritats, ja que l'amo pot estar buscant a la seva mascota i podria haver-hi trucat amb anterioritat per avisar que el seu gos està perdut.

Si cap dels mètodes facilita la recerca dels propietaris, o el veterinari o les autoritats cridaran al servei de recollida de gossos abandonats o perduts. Després, l'animal serà traslladat a una gossera municipal o a una protectora.





Gossos sense identificació



Quan un gos no disposa ni de xapa ni de microxip, el més probable és que l'hagin abandonat. També pot estar simplement perdut, però sense identificació és molt complicat trobar als amos. Davant d'aquesta situació, es poden seguir diferents vies.



En primer lloc, podries contactar amb les protectores locals, per si hi ha hagut alguna trucada per avisar de la desaparició. En cas contrari, una decisió que pots prendre és quedar-te amb el gos un temps i difondre la situació amb l'objectiu que apareguin els amos o que una altra família decideixi adoptar l'animal. Així mateix, pots oferir la teva pròpia llar per al gos i acabar fent-te càrrec d'ell.