Les 10 millors races de gos per conviure amb nens

Algunes races de gos tenen unes característiques que les fan més òptimes per conviure amb els nens. És important que, abans de portar un gos a casa, t'informis bé sobre el seu caràcter i necessitats de l'animal per escollir amb cura el nou membre de la família. (En aquest article, els veterinaris catalans responen algunes preguntes clau sobre si és recomanable regalar un animal)



A continuació, et presentem algunes de les races de gos que, habitualment, es recomanen per conviure amb els més petits de la família

Aquest petit peluix blanc és afectuós i juganer en els seus primers mesos de vida. Amb els anys es tranquil·litzen, encara que necessiten fer exercici amb freqüència per evitar problemes de conducta.

No necessita molt espai per viure, i segons PetMD no és un gos indicat per viure en exteriors. Aquesta raça pot arribar als 15 anys de vida.





Pug

El pug o carlí és un gos que crida l'atenció per la seva cara comprimida. Es tracta d'un exemplar molt fidel, que busca companyia per rebre i donar amor.

Per la seva constitució física, no és un gos indicant per sortir a córrer. Es cansa ràpidament i solen tenir problemes per respirar. Està recomanat per a persones que prefereixen els passejos tranquils.



Yorkshire terrier

El Yorkshire és el gos falder per excel·lència. Són gossos nerviosos, de manera que una bona educació de cadell evitarà que en la seva etapa adulta sigui un gos massa bordador. Tot i això, són graciosos i sociables, i els nens podran jugar amb ells tot el dia.



Bulldog francès

Els bulldogs són gossos lleials, valents i afectuosos, pel que són considerats una opció excel·lent per conviure amb nens. Tenen un sentit per detectar si alguna cosa va malament, són grans gossos guardians.

De cadells tenen molta energia, però a mesura que la seva edat avança es tornen mandrosos. Aquesta raça tampoc és apta per a llargues caminades.



Beagle

El Beagle, l'etern cadell d'orelles grans. És una de les races favorites de les famílies. És un gos dolç, amable i juganer, li agrada estar a prop de la gent i d'altres gossos, encara que al principi són una mica desconfiats amb els estranys.

És fàcil d'ensinistrar i de cuidar. Però sense l'exercici adequat i unes normes estrictes, el Beagle pot arribar a ser sobreprotector. Necessiten córrer molt.



Cocker

El cocker és semblant al Beagle pel que fa a vitalitat. Sempre amb ganes de jugar i córrer. En cas de viure en un pis, cal treure-ho almenys quatre vegades al dia perquè cremi les seves energies.



Boxer

Aquest és un altre dels preferits de les famílies. Que no t'enganyi la seva cara trista, el bòxer és un gos molt alegre i enèrgic. Sempre predisposat a jugar amb els nens i no tan nens.

No és un gos que serveixi per cuidar cases, però sí que són molt protectors de la família. Necessiten un lideratge ferm i relacionar-se amb altres gossos des de cadells.



Labrador

Una raça intel·ligent, fidel i afectuosa. Si s'eduquen de manera efectiva, són capaços de suportar totes les entremaliadures que li facin els nens. Els agrada córrer i jugar a l'aigua, però una simple ordre del seu amo serveix perquè obeeixi.



Golden Retriever

De constitució i caràcter similar al Labrador. Són exemplars tranquils i amb gran paciència amb adults i petits. Necessiten desfogar-se amb llargues passejades, per així evitar que pateixin sobrepès. També poden ser bons guardians de la casa.



Pastor Alemany

Aquesta raça és usada per policies i forces de salvament, per la qual cosa és lògic pensar que és una de les races més intel·ligents.

Mantenen un vincle fort amb els seus amos, i protegeixen els nens dels perills i de qualsevol amenaça. També els agrada fer exercici físics, però s'adapten sense problemes a caminades de ritme pausat.