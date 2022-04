Els gossos són capaços d'utilitzar mirades i expressions que són irresistibles per als seus amos. El misteri d'aquests ulls quan volen aconseguir una llaminadura està en algunes característiques facials clau que haurien influït també en l'elecció d'aquesta espècie per a la seva domesticació. Els gossos són únics pel seu vincle recíproc amb els humans, que pot mostrar-se a través d'una mirada mútua, una cosa que no s'observa en altres mamífers domesticats com gats o cavalls, segons Anne Burrows de la Universitat de Pittsburgh (EUA), que va presentar un estudi en el congrés Experimental Biology.

La investigació se centra en l'anatomia dels petits músculs mimètics, que en els gossos com en els humans estan dominats per fibres de miosina de contracció ràpida, cosa que explica per què podem formar expressions facials ràpidament, però no mantenir-les durant gaire estona. En altres animals, com els llops, tot i que també dominen la fibra de contracció ràpida, si es compara amb gossos tenen una proporció de fibres de contracció lenta més gran, més eficaços per als moviments llargs i controlats i no es cansen tan ràpidament. Una presència de fibres de contracció ràpida més gran permet una mobilitat facial més gran i un moviment muscular més ràpid, cosa que fa petits els moviments, com aixecar les celles i les contraccions musculars curtes i potents, que es produeixen en lladrar. Les fibres de contracció lenta, en canvi, són importants per als moviments musculars prolongats, com els que realitzen els llops en udolar. «Aquestes diferències suggereixen que tenir fibres musculars més ràpides contribueix a la capacitat del gos per comunicar-se eficaçment amb les persones», va afirmar Burrows.

Les diferències a la musculatura facial entre llops i gossos suggereixen que les expressions facials van exercir un paper en la cria selectiva i la domesticació d'aquests, va considerar l'equip. «Al llarg del procés de domesticació, els humans poden haver criat gossos de forma selectiva basant-se en les expressions facials que eren similars a les seves», va indicar Burrows. Així, amb el temps, els músculs dels gossos podrien haver evolucionat per ser «més ràpids», i beneficiar així encara més la comunicació entre gossos i humans. En investigacions anteriors, l'equip va descobrir que els gossos tenen un múscul mimètic addicional que està absent en els llops i que contribueix a l'expressió de l'«ull de cadell». Els científics assenyalen que és necessari continuar investigant i comparant els tipus de fibres de miosina, cosa que podria donar informació nova sobre les diferències anatòmiques entre gossos i llops.