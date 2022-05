Si l’amor es compra amb diners, el senyor Zhou intenta per tots els mitjans ser l’home més estimat del món... per als seus 10 gossos.

Aquest empresari xinès, de 33 anys, acaba de gastar-se una autèntica fortuna per construir una mansió, a la qual no li falta detall, per als seus gossos, segons publica el diari xinès ‘South China Morning Post’, que cita enmig ‘QQ.com’.

La luxosa vivenda, en qüestió, té tota mena de comoditats: ascensor, aire condicionat, dispensador d’aigua i el seu propi lavabo.

Piscina i discoteca

També compta amb piscina, una discoteca i nombroses joguines per als gossos, com tobogans, gronxadors, un tren, una muntanya russa, una nòria, cotxes de joguina... tot en miniatura, adaptat a ells. A més, també té un televisor i un projector de pel·lícules.

L’empresari assegura que no compra «roba cara. Només gasto diners en els meus gossos», assegura l’amo, davant les crítiques dels usuaris de Douyin (que així s’anomena TikTok a la Xina), que censuren que malgasti tants diners en els seus animals.

Tres anys

El senyor Zhou s’ha gastat uns 340.000 iuans (prop de 48.000 euros) en la construcció de la vivenda, que ha tardat tres anys a construir, al comtat de Xuyi, província de Jiangsu (Xina).

Zhou, que té 8,5 milions de seguidors a la plataforma de vídeos curts Douyin (TikTok a la resta del món), assegura que el disseny original tenia una mida molt més petita, que després de la pressió dels seus seguidors, ha fet més de 200 canvis en el projecte.

La gent es queixava, sobretot, que en una casa tan petita poguessin cabre còmodament 10 gossos.