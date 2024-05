És necessari raspallar les dents als gats?

Les nostres mascotes, finalment, són com els nostres fills; els hem de cuidar diàriament per tal que estiguin bé físicament i mentalment. Així doncs, segur que has sentit a dir que també els has de rentar les dents, oi? En aquest cas concret ens centrarem en els nostres amics felins. Creieu que realment fa falta que els rentem les dents? Els gats de per si ja són molt nets, potser ni fa falta. En aquest article descobriràs si és una fal·làcia o si realment els has de fer un bon raspallat i cura dental.

La veritat és que els gats també necessiten que els fem una cura dental regular, ja que, no fer-ho pot perjudicar el seu benestar; afectant negativament en la seva salut bucodental. Igual que les persones, els felins acumulen placa i tosca i això, pot provocar malalties periodontals i altres de més gravetat.

Quantes dents tenen els gats? Els gats adults tenen 30 dents en total, compostos per incisius, canins, premolars i molars. Els gatets tenen 26 dents de llet, que són reemplaçats de manera gradual per dents permanents a mesura que creixen.

Beneficis de raspallar-li les dents al gat

Si bé la idea de raspallar les dents a un gat pot semblar descoratjadora i fins i tot aterridora, amb paciència, pràctica i les eines adequades, pots convertir-lo en una rutina positiva i beneficiosa per a tots dos. Aquests són els principals beneficis de raspallar-li les dents al gat:

Prevenció de malalties dentals: el raspallat regular ajuda a prevenir l'acumulació de placa i tosca, reduint el risc de malalties periodontals i gingivitis.

el raspallat regular reduint el risc de malalties periodontals i gingivitis. Millora de l'alè: la neteja dental elimina els bacteris causants del mal alè, mantenint l'alè del teu gat fresc i agradable.

la neteja dental mantenint l'alè del teu gat fresc i agradable. Afecta la salut general: una boca sana contribueix a la salut general del teu gat, ja que beneficia el seu sistema immunitari, digestió i benestar.

Cuida les dents de la teva mascota / freepik

Com raspallar les dents del gat?

Per raspallar les dents del teu gat i obtenir els màxims beneficis, només has de seguir aquests passos:

Introdueix el raspallat de manera gradual: comença amb sessions curtes i augmenta de manera gradual la durada a mesura que el teu gat s'acostuma al procés.

comença amb sessions curtes i augmenta de manera gradual la durada a mesura que Usa productes adequats : utilitza un raspall de dents i pasta dental, dissenyats per a gats , ja que els productes humans poden ser tòxics per a ells.

: , ja que Ofereix recompenses: premia el teu gat amb llaminadures o elogis després del raspallat per associar l'experiència amb alguna cosa positiva.

Pel que fa al tipus de raspalls que has de fer servir, es recomana optar per aquells que estan dissenyats per als gats. Uns raspalls que es caracteritzen per tenir les truges suaus i els capçals petits per adaptar-se a la boca d'un gat. També pots optar per didals de silicona o gases embolicades al voltant del dit per netejar les dents del teu gat.

Cada quant de temps cal raspallar-li les dents? Es recomana raspallar les dents del teu gat almenys tres cops per setmana. Aquesta freqüència és la ideal. Tot i això, la freqüència pot variar segons les necessitats del gat i la seva susceptibilitat a problemes dentals.