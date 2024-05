Els veterinaris avisen: això és el que no has de donar menjar al teu gat mai

Els gats tenen peculiaritats àmplies a l'hora de menjar i és que les seves necessitats nutritives són molt específiques. I és que si no alimentem bé els nostres felins poden tenir problemes de salut renals o hepàtics.

Una de les peculiaritats més destacables dels gats a l'hora d'alimentar-se és la condició de carnívors rigorosos. Un altre dels pilars més importants de la nutrició felina és l'aigua.

Els gats necessiten menjar humit per completar la seva dieta, però hem d'anar amb compte amb allò que els donem. I és que s'ha descobert que hi ha un additiu al menjar per a gats que els pot provocar càncer.

Ingrid King, periodista veterinària, ha expressat la seva preocupació per la presència de carragenina, una substància que s'ha descobert que causa càncer de còlon.

L'Institut Cornucòpia i l'Agència Internacional per a la Investigació del Càncer reconeix la carragenina degradada, que s'utilitza com a agent gelificant en moltes marques populars de menjar per a gats, com un "possible carcinogen humà".

Ingrid King a més adverteix que la carragenina degradada, que es produeix amb altes temperatures i acidesa, s'ha associat amb ulceracions al tracte gastrointestinal i càncer gastrointestinal en animals.

King aconsella als propietaris de gats buscar menjar que no contingui aquest additiu i llegir les etiquetes dels aliments per a animals.