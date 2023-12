Els combustibles ecològics d'aviació (SAF, en anglès) ofereixen cada vegada més rendiment i apareixen com una alternativa viable als hidrocarburs actuals amb què funciona el sector. La prova més evident d'això és el primer vol transoceànic realitzat al 100% amb aquest tipus de combustible sostenible en un avió de passatgers.

El Boeing 787, anomenat Vol 100, de la companyia Virgin Atlantic, va sortir de l'aeroport Heathrow de Londres a finals de novembre amb destinació a l'Aeroport Internacional John F. Kennedy a la ciutat de Nova York, amb el fundador de l'empresa, Richard Branson; el director executiu de Virgin Atlantic, Shai Weiss, i el secretari d'Estat del Regne Unit per al Transport, Mark Harper, a bord.

El vol va constituir un hito històric, ja que va ser la primera vegada que un trajecte comercial de llarga distància es propulsava utilitzant únicament combustible d'aviació sostenible (SAF), i no només una barreja d'hidrocarburs i SAF.

El combustible d'aviació sostenible és una font d'energia amb baixes emissions de carboni elaborada a partir de matèries primeres diferents del petroli. Dissenyat per reduir les emissions del transport aeri, el combustible d'aviació sostenible té propietats similars al combustible per aeronaus convencional, però amb una petjada de carboni menor.

"El Vol 100 demostra que el combustible d'aviació sostenible es pot utilitzar com a substitut fiable del combustible fòssil per a avions i és l'única solució viable per a la descarbonització de l'aviació de llarga distància", va afirmar Weiss de Virgin Atlantic en un comunicat. "S'ha necessitat una col·laboració radical per arribar fins aquí i estem orgullosos d'haver assolit aquest important hito, però hem d'esforçar-nos més".

El combustible utilitzat per a aquest vol consistia en una barreja d'oli de cuina utilitzat i greix animal rebutjat, segons Virgin Atlantic. El combustible també contenia un 12% de querosè aromàtic sintètic elaborat a partir de residus de blat de moro.

ALTERNATIVA VIABLE MENTRE ARRISEN ELS AVIONS ELÈCTRICS

S'espera que el combustible baix en carboni permeti funcionar a la indústria aèria amb menys emissions abans que es implantin de forma generalitzada els vols elèctrics i d'hidrogen, la qual cosa no s'espera que succeeixi a curt termini. El combustible SAF ja s'utilitza en motors de reacció, però es barreja amb querosè.

Els viatges aèris van representar el 2% de les emissions mundials de diòxid de carboni relacionades amb l'energia el 2022, segons l'Agència Internacional de l'Energia.

"El món sempre creu que no es pot fer alguna cosa fins que ho fas", va dir Branson en un comunicat sobre el vol del dimarts. "L'esperit d'innovació és sortir i intentar demostrar que podem fer les coses millor per al benefici de tots".

Segons les noves normes, el terme "combustibles d'aviació sostenibles" inclourà els combustibles sintètics, determinats biocarburants produïts a partir de residus agrícoles o forestals, les algues, els biorresidus, l'oli de cuina utilitzat o determinats greixos animals.