L'any 2023 se celebraran els 50 primers anys de l'establiment de relacions diplomàtiques entre Espanya i la Xina. Per això, aquest any 2022, s'estan duent a terme els preparatius necessaris perquè aquesta efemèride sigui tot un èxit. Ahir va tenir lloc una trobada entre diferents personalitats polítiques, empresarials i culturals espanyoles i xineses que duen a terme intercanvis importants entre els dos països amb la intenció d'apropar postures.

Noves relacions Xina-Espanya

Les relacions entre el Regne d'Espanya i la República Popular de la Xina es remunten als contactes establerts a través de l'antiga ruta marítima de la seda, al segle XVI. Els vincles dels dos països han cobrat un dinamisme creixent que es veu reflectit tant en la formalització d'una associació estratègica integral de la qual el 2023 es compliran 50 anys. Amb motiu d'aquest acostament, Prensa Ibérica va organitzar una trobada entre l'ambaixador de la Xina a Espanya, l'Excel·lentíssim Senyor Wu Haitao, i diversos representants de les finances, la cultura i les relacions polítiques entre Espanya i la Xina.

L’ambaixador Wu va comentar que l’amistat entre la Xina i Espanya ve de fa temps. Els dos països han servit de paradigma per a l'aprenentatge i l'assimilació de les civilitzacions al llarg del temps. En l'exitosa visita d'Estat a Espanya que va realitzar el president Xi Jinping el novembre de 2018 es va emetre una declaració conjunta, cosa que va marcar una nova era de l'Associació Estratègica Integral entre la Xina i Espanya. En els darrers anys, els líders dels dos països han mantingut una estreta comunicació, conduint el desenvolupament continu de les relacions bilaterals.

L'ambaixador també va recordar la reunió que van mantenir el president de la Xina Xi Jinping i el president del Govern d'Espanya Pedro Sánchez a Bali en el marc de la cimera del G20 el 15 de novembre passat. En aquesta trobada sincera, franca, cordial i amistosa, els dos líders van assolir amplis consensos, assenyalant el rumb a seguir de les relacions entre la Xina i Espanya. La Xina concedeix una gran importància a la seva relació amb Espanya i està disposada a aprofitar el 50è aniversari per planificar de manera integral l'agenda bilateral a llarg termini. Ofereix la seva voluntat per cooperar amb Espanya en la implementació dels importants consensos aconseguits pels dos líders i en la celebració de l'Any de la Cultura i el Turisme Xina-Espanya, amb la intenció que l'amistat i l'afecte calin als dos pobles.

L'Ambaixador va destacar que el XX Congrés Nacional del Partit Comunista de la Xina que va atreure la mirada del món es va celebrar amb èxit a Beijing del 16 al 22 d'octubre. A la Primera Sessió Plenària del XX Comitè Central del Partit Comunista de la Xina, es va triar el nou òrgan del Comitè Central del PCCh, amb el camarada Xi Jinping reelegit com a secretari general del Comitè Central del PCCh. En l’infome es tracen les estratègies i el pla mestre per al desenvolupament del Partit i del país. En la nova era, la tasca central del PCX és construir un país socialista poderós, complir l'objectiu per al segon centenari i promoure la gran revitalització de la nació xinesa amb la modernització xinesa.

“La promoció de la modernització a l'estil xinès i la seva insistència en un desenvolupament d'alta qualitat portaran noves oportunitats de desenvolupament per a tots els països, inclosa Espanya. Una Xina modernitzada oferirà més oportunitats al món, donarà més impuls a la cooperació internacional i contribuirà més al progrés de tota la humanitat”, va comentar l'ambaixador xinès al nostre país. “L'Ambaixada de la Xina a Espanya està disposada a treballar juntament amb els amics de tots els sectors per promoure contínuament el desenvolupament de les relacions bilaterals i la cooperació pràctica en diversos camps, i impulsar l'Associació Estratègica Integral entre la Xina i Espanya a un nivell més alt”.



Després de l'ambaixador, hi va intervenir Don Javier Parrondo, director general de Casa Àsia. En la seva intervenció va parlar de la important tasca de Casa Àsia en les relacions entre Espanya i l’Àsia com a patró promovent activitats que impulsen la imatge d'una Xina moderna, on els inversors espanyols poden buscar noves aliances comercials.

Javier Parrondo va opinar que aquesta és una molt bona manera d'apropar la cultura xinesa als espanyols. Aquest apropament cultural, va dir en la seva intervenció, millora les relacions econòmiques. I va ratificar la voluntat de treballar amb l'Ambaixada de la Xina en un ventall d'activitats amb motiu del 50è aniversari el proper any, per tal de millorar la imatge de la Xina a Espanya.

MADRID - XINA

Aquest acte també va comptar amb la participació de Juan Carlos de Castro, subdirector general d'Internacionalització de l'Ajuntament de Madrid. Aquesta ciutat és molt important per a la Xina. Com va recordar Juan Carlos de Castro, Madrid va ser la primera ciutat espanyola a signar un memoràndum d'entesa amb la Xina. Madrid és el gran receptor del creixement xinès. En paraules del subdirector general d'Internacionalització, “Madrid és una gran ciutat d'acollida per als ciutadans xinesos”.

video_library

La transformació en la magnitud i els continguts del comerç bilateral és conseqüència de diversos factors entre els quals cal esmentar el fet que el nivell de vida ha augmentat a la Xina. L'evolució recent de les relacions bilaterals a aquest nivell és el resultat d'aquesta transformació econòmica, que apunta a la configuració d'un model de desenvolupament basat en la innovació, el consum, els serveis, etc. Aquesta nova societat xinesa és la que està venint a Espanya a fer turisme i cada cop més a fer negocis.

El senyor Juan Carlos de Castro va assenyalar que la forma que té l'Ajuntament de Madrid d'atreure inversions estrangeres és a través de Madrid Nuevo Norte, ja que aquest nou plantejament urbanístic està tenint un efecte crida considerable, i es constitueix com la principal porta d'entrada a les inversions xineses. Madrid –com va dir Juan Carlos de Castro– és una ciutat que convida els empresaris a quedar-s'hi.

A més, en un futur, Madrid tindrà el seu propi Chinatown al barri d'Usera, ja que cada any aquest barri s'engalana de manera especial per rebre l'any nou xinès, un moment que cada cop atrau més visitants i que la població madrilenya acull amb gran entusiasme.

GRUPO OSBORNE

Els pernils, els vins i els productes lactis d'Espanya han estat ben acollits pels consumidors xinesos. Un comerç bilateral xinès-espanyol resilient ha injectat força motriu a la rehabilitació de l'economia mundial i lògicament a l'economia xinesa i espanyola. El Grupo Osborne, que aquest any celebra els 250 anys d'història, també va estar present en aquesta trobada a través del seu president, Ignacio Osborne.

La companyia és propietària de marques de renom internacional. Actualment, Osborne és present amb les seves diferents marques en més de 50 països entre els quals també hi ha la Xina. El directiu va assenyalar que el comerç amb la Xina va començar a principis del segle XXI i que l'experiència és magnifica. Tot i així, hi segueixen apostat perquè han vist que encara que la cultura espanyola i xinesa són molt diferents, tenen grans similituds en la manera de gaudir de la gastronomia i en la manera de compartir-la amb els familiars i amb els amics. Aquest tipus de celebracions tan semblants a tots dos països són realment importants per al seu grup. Per això, va manifestar que la gran confiança que existeix en les relacions entre els dos països fa que a llarg termini busquin una vinculació més gran amb el mercat xinès.

FUNDACIÓ GALA-SALVADOR DALÍ

La cultura també hi va ser present a través de La Fundació Gala-Salvador Dalí. Aquesta és una institució privada sense ànim de lucre creada el 1983 per Salvador Dalí. La seva missió és administrar, protegir, defensar i promoure el considerable patrimoni i llegat de Dalí a tot el món. Aquesta Fundació és la responsable que des de ja fa uns quants anys es succeixin diverses exposicions de l'obra d'aquest artista en ciutats com Xangai. A més, fa anys que la Fundació i la Universitat de Pequín, una de les més prestigioses de la Xina, van signar un acord de col·laboració per ajudar a promocionar l'obra del pintor català en un dels països on més passions segueix provocant. En paraules del seu director general, Joan Manuel Sevillano, l'art i la cultura són una oportunitat per construir un pont entre dos pobles llunyans i apropar-los deixant un pòsit de confiança. Confiança sobre la qual es basen les relacions econòmiques i financeres entre tots dos països.

Joan Manuel Sevillano va parlar de l'interès creixent per l'obra de Dalí en ser un personatge que apel·la als sentiments i per ser un gran creador d'icones. També va avançar que estan preparant juntament amb l´ambaixada Xinesa i l´Institut Cervantes una gran exposició a la Xina amb més de 140 obres de l´artista. També va parlar del projecte de portar l'espectacle “Desafío Dalí”, ara a Ifema, a aquest país.

BANC DE CONSTRUCCIÓ DE LA XINA

Un altre dels ponents que hi van intervenir va ser Wang Bo, director general de la sucursal a Espanya del Banc de Construcció de la Xina i president de la Cambra de Comerç i Inversions de la Xina a Espanya, que va ressaltar com el banc que presideix ha participat en el finançament d'importants projectes de fusions i adquisicions d'empreses xineses a Europa, esdevenint així un actor important en les relacions econòmiques Espanya–Xina.

Wang Bo va comentar que les indústries a Espanya que interessen les empreses xineses són aquelles relacionades amb les energies renovables i la logística. Totes dues en tot allò que té a veure amb l'ecologia i el canvi climàtic. Per això, dins d'aquests sectors se centren en les empreses fotovoltaiques i en la mobilitat elèctrica. Les empreses espanyoles són benvingudes per invertir i desenvolupar-se a la Xina.

Després de Wang Bo hi va intervenir Georgina Higueras, gran experta en Relacions internacionals i Àsia. Ella és autora d'un interessantíssim llibre sobre la Xina: ‘En busca de mi hermana china’.

Ella va comentar les magnífiques relacions entre Espanya i la Xina que es van iniciar fa 50 anys quan els dos països tenien poc a veure amb el que ara són. Va destacar que tots dos han sabut evolucionar sense deixar de trobar-se. Que mai no hi ha hagut cap problema diplomàtic, cosa que ha afavorit les relacions econòmiques. També va comentar Georgina que hi ha punts de connexió entre totes dues cultures. El desig de pau, la defensa de la natura i la cultura i el respecte entre ells ajuda que avui dia es continuïn trobant. Pensa que toca a la Xina estendre el seu model de modernització i obertura per ajudar el món a combatre la desigualtat social i el canvi climàtic.

En la visió d'actor principal i amb un paper fonamental coincideixen la resta de ponents, que veuen la Xina com un soci molt important per impulsar el creixement i amb qui volen que les relacions segueixin sent tan bones com fins ara.