El Barça-Madrid disputat a Montjuïc serà recordat com el clàssic dels Rolling Stones. Mick Jagger i Ron Wood van disfrutar del partit a la llotja de l’Estadi Olímpic, on dues urpades de Jude Bellingham van deixar gelada l’afició barcelonista el dia en què els jugadors de Xavi van lluir la icònica llengua de la llegendària banda de rock estampada a la samarreta. La derrota blaugrana per 1-2 no va desanimar els convidats d’ocasió per completar el viatge a la capital catalana en un dels restaurants aclamats de la ciutat.

Hores després del partit, el dos integrants dels Stones es van desplaçar al barri de la Ribera i van sopar a Estimar, situat a l’entorn de la basílica de Santa Maria del Mar i amb fama de proveir-se dels millors peixos de la capital catalana. Amb els seus acompanyants, Jagger i Wood es van fotre un tiberi de peix. El menú va incloure gambes de Roses, escamarlans, torrades amb mantega i caviar i peix a la brasa. Rafa Zafra porta la batuta a la premiada cuina d’Estimar, un petit local que el xef comparteix amb Anna Bocanegra. Els responsables de l’establiment en mantenen obert un altre a Roses. Jagger i Wood no són els primers ‘celebrities’ que es rendeixen als encants del negoci del districte de Ciutat Vella. Abans ja hi va acudir Hillary Clinton. L’exprimera dama dels Estats Units i excandidata presidencial va sopar a Estimar el juny passat, quan va viatjar a Barcelona per participar en una conferència. Part dels propietaris d’Estimar ho són també de l’Amar, el local que el matrimoni Obama, Steven Spielberg i Bruce Springsteen van escollir quan el cantant va cantar a l’Estadi Olímpic l’abril passat.