La Comunitat de Madrid torna a ser la regió espanyola amb menor demora per a operar-se, amb 45 dies de mitjana, menys de la meitat de la mitjana estatal que se situa en 112 dies, tal com detalla l'últim informe del SISLE-SNS referent al primer semestre de 2023.

Segons l'informe del SISLE-SNS, actualment el nombre d'espanyols que conformen la llista d'espera quirúrgica s'ha disparat fins als 819.964 pacients, el seu màxim històric, la qual cosa evidencia que el Sistema Nacional de Salut continua encara reorganitzant-se després de la crisi sanitària del coronavirus que va col·lapsar els procediments no urgents. No obstant això, cal assenyalar que les llistes marquen una tendència descendent i la demora per a cirurgies es redueix 8 dies respecte a l'anterior document del SISLE (de juny a desembre de 2022), quan la mitjana era de 120 dies.

A més de la reducció dels dies, també ha caigut el percentatge d'aquells pacients que portaven més de sis mesos esperant la seva cirurgia, passant del 22% al 17,4% actual, per la qual cosa les xifres vigents s'assemblen a les del primer semestre de 2022.

MITJANA PER A OPERAR-SE

Amb una mitjana de 45 dies, la Comunitat de Madrid torna a posicionar-se com la regió en la qual menys temps esperen els ciutadans per a operar-se, rebaixant en 18 dies el seu valor anterior (63 dies). La regió madrilenya millora també les xifres anteriors; la LEQ es redueix en 8.000 persones (de 72.626 a 64.628); baixa la taxa per 1.000 habitants de 10,68% a 9,42%; i, cau un 3,7% la taxa de pacients que porta més de 6 mesos esperant la seva cirurgia.

Entre la gran oferta d'hospitals que conformen la xarxa pública madrilenya, els temps d'espera varien substancialment en funció del centre triat. La CAM publica mes a mes les xifres sobre llistes d'espera dels diferents grups d'hospitals, liderant el d'alta complexitat la Fundació Jiménez Díaz, amb la menor llista d'espera del seu grup.

D'altra banda, les comunitats autònomes amb major nombre de pacients en la LEQ són Andalusia (amb 192.561 pacients i 139 dies de demora); i Catalunya (amb 172.027 pacients i 131 dies de demora). Igualment, altres cinc superen la demora estatal per a les operacions; es tracta de Canàries (153 dies); Extremadura (147), Cantàbria (142), Aragó (126) i Balears (122). A excepció de Catalunya i Extremadura, la resta d'aquestes comunitats pugen les seves mitjanes respecte a l'informe del SISLE de desembre de 2022.

Respecte a les autonomies la demora de les quals per a cirurgies és inferior a 112 dies, a més de Madrid, es troben: Galícia (66), País Basc (68), Navarra (75), Comunitat Valenciana (79), Astúries (84), Murcia (88), Rioja (100), Castella i Lleó (103), Castella-la Manxa (108).

CIRURGIES

Aquells pacients que sofreixen major demora a l'hora de ser intervinguts quirúrgicament són els que han de sotmetre's a una pròtesi de genoll, amb 134 dies. Els que pateixen de galindons esperen de mitjana 121 dies; la cirurgia d'hipertròfia benigna de pròstata té una mitjana de 119 dies. No obstant això, totes aquestes operacions han rebaixat els temps respecte al SISLE anterior quan les seves mitjanes eren de 141 dies, 133 i 128, respectivament.

D'altra banda, les operacions quirúrgiques per les quals menys esperen els espanyols són el by-pass coronari (la demora és de 40 dies enfront dels 57 dies de desembre de 2022); la cirurgia cardíaca vascular (que ara presenta una mitjana de 57 dies, mentre que sis mesos enrere l'espera era de 80); i, finalment, la cirurgia de cataractes (amb 68 dies de mitjana enfront dels 73 dies de l'any passat). Un total de 129.787 persones espera aquesta operació oftalmològica, la que major nombre de pacients acumula a nivell nacional.

Respecte a les demores per especialitats quirúrgiques, les majors esperes pertanyen a traumatologia, oftalmologia i cirurgia general i de l'aparell digestiu, amb més de mig milió de pacients entre les tres. Però són cirurgia plàstica i neurocirurgia les que majors demores de temps presenten, amb 225 i 192 dies respectivament.