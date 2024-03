L'Audiència de Barcelona celebra dimarts la vista per decidir si Alves surt de la presó

L'Audiència de Barcelona celebrarà dimarts vinent la vista per decidir si Dani Alves surt de la presó o continua privat de llibertat, segons ha avançat TVE i han confirmat fonts jurídiques a l'ACN. La defensa de l'exfutbolista del Barça va demanar la mesura mentre no hi ha sentència ferma.

Cal recordar que aquest tribunal va condemnar l'esportista a quatre anys i mig de presó per l'agressió sexual a una jove el desembre del 2022 en una discoteca de Barcelona. També va imposar al brasiler llibertat vigilada durant cinc anys després de sortir de presó, 150.000 euros d'indemnització i prohibició de comunicar-se o apropar-se a la víctima durant nou anys i mig.