Excel·lència compacta

Podríem dir que Mercedes-Benz ha creat un nou segment amb l'última generació del Classe A. Només per la seva grandària és pot relacionar aquest cotxe amb el grup «C», ja que per comportament, seguretat, prestacions i, sobretot, tecnologia, podria perfectament incloure's en segments superiors.

No és habitual que comencem parlant de l'interior en la prova d'un cotxe, però és que l'habitacle del Classe A és de tot, menys habitual. Si ens tapessin els ulls i ens hi posessin, en veure-hi de nou seria impossible intuir que estem en un cotxe del segment C. El lloc de conducció poc ha d'envejar al del Classe C, o fins i tot al del Classe S. La disposició dels elements, els materials utilitzats i l'augment de la grandària útil al nou Classe A són excepcionals. I tot això amb un augment de grandària respecte a l'anterior Classe A de només 120 mm i amb un maleter que també creix 30 litres fins aconseguir els 360.

Si parlem de materials utilitzats, Mercedes ha llançat la casa per la finestra. La qualitat emprada per a aquest nou Classe A millora clarament el que hem vist fins ara en aquest segment. Però el què realment ens va impressionar va ser la seva càrrega tecnològica. Compta amb un sistema multimèdia que resulta com a poc impactant, en fer servir dues grans pantalles digitals, de la mateixa forma que ho fa la Classe I i S. Aquestes pantalles poden ser de diferent grandària: una opció és que les dues disposin de 7 o 10 polzades, però també es poden combinar i disposar d'una de 7 i l'altra de 10 polzades.

Des d'aquestes es poden visualitzar i utilitzar la majoria de sistemes del vehicle, si bé el sistema multimèdia MBUX reuneix un món nou per a la relació cotxe-conductor, en el qual destaca la interacció vocal. Dient Hey Mercedes, el sistema es comunica amb la persona. El nou sistema és compatible amb nombroses funcions de infoentreteniment, com introduir destinacions, trucar per telèfon, seleccionar música, escriure i escoltar missatges, consultar el pronòstic del temps i funcions de confort com la climatització o les llums. A més, i al contrari de la majoria de sistemes utilitzats per altres marques fins avui, es pot utilitzar un llenguatge molt col·loquial, sense els molestos comandos preestablerts. N'hi ha prou amb dir «tinc gana» perquè et busqui un restaurant proper, o «vull anar al cinema» perquè et localitzi les sales disponibles a la teu voltant. Per si tot això no fos suficient, el sistema compta amb intel·ligència artificial, per la qual cosa el cotxe anirà aprenent dels gustos, trajectes i preferències del conductor per fer-se cada vegada més intuïtiu i independent en el seu suport a l'usuari.

Però no tots els avanços del Classe A es basen en la tecnologia. Aquest model també és estèticament més atractiu que el seu predecessor, compta amb motors més eficients i potents, i brinda una dinàmica de conducció molt més depurada. La unitat que vam tenir al nostre abast responia a la versió 180 D, és a dir, que sota el seu capó muntava un motor dièsel d'1.5 litres amb 116 cv de potència i 260 Nm de parell motor, lligat a l'excepcional canvi de marxes automàtic de doble embragatge i 7 relacions. Aquest conjunt propulsor ofereix un exemplar compromís entre prestacions i consums. Finalment ens agradaria destacar el comportament d'aquest nou Classe A, el qual una vegada més podria situar-se en segments superiors, ja que brinda un aplom, una sensació de seguretat i una qualitat de rodatge que poc o gens ha d'envejar a la de les grans berlines.