Versatilitat amb estil

Construït sobre la molt versàtil plataforma MQB A0 del Grup Volkswagen -la mateixa que utilitzen el Seat Ibiza o el VW Polo, per exemple-, Skoda acaba de presentar el seu nou Scala, interessant model amb el qual la marca txeca substitueix l'Spaceback i que arribarà al nostre mercat cap a finals de maig. Amb l'espai interior i la versatilitat com a principals arguments, Skoda ha portat els límits de longitud i amplada aquesta plataforma, construint un cotxe que mesura 4,36 metres de longitud -més que un VW Golf (4,26) -, capaç de competir amb rivals del segment superior, com un Seat León, un Renault Megane o un Ford Focus. El seu maleter és, amb 467 litres de capacitat, el més gran i capaç de la seva categoria, no hi ha cap cotxe en el mercat que, amb la seva longitud, arribi a tals xifres. A més, l'espai disponible a les places del darrere és realment generós -iguala les cotes de l'Octavia- i capaç d'allotjar decentment l'eventual cinquè passatger. El mateix passa amb les places del davant, en què l'espai disponible és el principal protagonista, al costat de l'enorme pantalla -fins 9,2"- que presideix la consola central o les 10,25 polzades de la seva virtual cockpit -quadre d'instruments digital-.

Nova identitat Skoda

Davant d'un model tan important per Skoda, la marca txeca no ha dubtat ni un sol moment en estrenar la que serà la seva nova identitat. Així veiem un frontal en què la graella guanya protagonisme en emergir en 3D, com ja hem vist en les últimes creacions del Grup VW -l'Audi Q8 o el Seat Terraco- i uns sofisticats grups òptics amb tecnologia LED de sèrie en tota la gamma, que llueixen una agressiva disposició dels seus llums diürns. El conjunt es completa amb un segon nivell, per sota, el qual una enorme reixa de refrigeració travessa el cotxe de costat a costat, netament i sense interrupcions, reforçant la ja de per si destacada sensació d'amplada del vehicle.

La vista lateral és molt neta. La seva silueta familiar o break llueix una generosa superfície de vidre -una altra de les claus de la sensació d'espai interior-, llandes d'entre 15 i 18 polzades, col·locades en els extrems -pràcticament sense voladissos, ni davant, ni darrere-i amb passos de roda molt marcats, a més de línia de cintura -una altra vegada de cap a punta- i baixos de porta molt bé esculpits.

La vista del darrere sempre és important en un break i Skoda ha sabut donar la inclinació oportuna a la generosa lluna posterior per accentuar la seva esportivitat. Els pilots del darrere -també amb tenología LED de sèrie- són molt avantguardistes i agressius en el seu disseny i tant el nom de la marca, com del model, es llegeixen en grans lletres majúscules.

El mateix succeeix en accedir al seu espaiós interior, on el nou Scala mostra orgullós les línies mestres que veurem en els futurs models. Línies tenses, clares i ben definides, colors suaus en els recobriments, una generosa superfície de vidre -li confereix molta lluminositat i accentua la sensació d'espai- i una excel·lent ergonomia són les claus més destacables.

Equipament generós

L'equipament del nou Scala incorpora elements, ja sigui de sèrie o opcionalment, propis de segments superiors, com l'obertura automàtica de la porta del darrere, l'aparcament semiautomàtic, la suspensió de doble configuració, la bola de remolc retràctil i una bateria d'ajudes electròniques a la conducció que van des de l'alerta de canvi de carril, el programador de velocitat adaptatiu, el sistema de frenada d'emergència, la detecció de vehicles en l'angle mort dels retrovisors, etc.

3 gasolina 2 dièsel y 1 GNC

La gamma de motors que incorpora el nou Skoda Scala és molt raonable. Podrem escollir entre tres variants de gasolina: l'1.0 TSI de 95 o 115 CV i l'1.5 TSI de 150 CV, un dièsel: el frugal 1.6 TDI de 115 CV i, més endavant, cap a finals de l'any que, un gas natural comprimit (GNC), l'1.0 G-TEC de 90 CV. El canvi automàtic DSG estarà disponible al dièsel i en els gasolina de 115 i 150 CV..

En definitiva, estem davant d'un cotxe molt important per Skoda. Si el seu antecessor, l' Spaceback, no va tenir l'acceptació esperada en els seus principals mercats, el nou Scala s'ha plantejat com el cotxe que un bon nombre d'usuaris demanda: pràctic, eficient i versàtil, a més d'accessible. En aquest sentit, direm que, encara que la marca no ha facilitat els preus finals del nou Scala, hem pogut saber que es mouran en uns 2.000 euros més que els Spaceback equivalents, el que ens col·loca en una franja entre els 16.500 i els 22.500 euros .

En aquest cas, estem segurs que aquest nou model d'Skoda, l'Scala, serà un dels turismes que més dispararan els índexs de vendes de la marca i alhora un dels principals candidats del seu segment de mercat a tot Europa.