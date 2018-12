L´exclusivitat es vesteix de negre

La Yamaha XMAX s'ha convertit en el segon model més reeixit de la firma japonesa a Europa, després de la MT-07. Un magnífic funcionament en ciutat i unes bones prestacions fora d'aquesta, l'han portat a vendre més de 370.000 unitats de les seves versions 125, 300 i 400 en el vell continent, des del seu llançament el 2005. Més concretament l'XMAX 300, del qual se n'han venut més de 17.000 unitats el 2018, és l'scooter esportiu líder del sector en el segment de 250 cc i superior.

Què més se li pot demanar a un model d'aquest èxit? Davant d'aquesta pregunta i donat el poc marge de millora que permet de per si l'XMAX, els enginyers de Yamaha van pensar en satisfer les demandes dels clients més exigents amb una versió especial que elevés el seu atractiu i la seva exclusivitat.

Denominada Iron Max, aquesta edició limitada es distingeix per integrar un equipament d'un nivell superior al que es brinda de sèrie i que subratlla el seu estatus com un dels scooters esportius més elegants del mercat. Disponible en les tres versions del XMAX (125/300/400) aquesta versió està dirigida a clients que desitgen un scooter pràctic i dinàmic, i que valoren especialment el disseny, l'elegància i la individualitat.



Detalls únics

Una de les principals característiques del nou XMAX Iron Max, és la seva combinació de confort i disseny. Un exemple perfecte d'això és el seient doble especial, que disposa d'un suport integral per al pilot. A més d'aportar un aspecte més exclusiu al conjunt, aquesta peça reforça notablement l'ergonomia del seient per brindar una major comoditat al conductor tant en un ús urbà com interurbà.

Altres elements únics de la versió Iron Max juntament amb el seient, són unes peces d'alumini, dissenyades per ressaltar l'exclusivitat d'aquest escúter d'alta gamma. Encara criden més l'atenció, si és possible, en contrast amb el sofisticat i elegant nou color Sword Grey del carenat, en combinació amb la llum del darrere fumada que aporta un aspecte més fosc i sofisticat. Aquesta pintura intensa també fa ressaltar els nous i moderns emblemes del XMAX. La decoració «metàl·lica» cobra al seu torn protagonisme en el quadre d'instruments, on s'ha situat un anell de crom setinat al voltant del comptaquilòmetres.

Però no tots els detalls de l'Iron Max són tan evidents. Els espaiosos i ergonòmics taulers de control dels models XMAX disposen en aquesta versió d'un encoixinat interior de cuir que els confereixen un aspecte i un aire més exclusiu, alhora que milloren el seu tacte.



accessoris

Yamaha ofereix una àmplia i variada oferta d'accessoris originals tant per als models de sèrie com per a l'exclusiva versió Iron Max, i el 2019 presentarà una nova gamma de paquets d'accessoris que facilita la selecció del joc correcte d'accessoris per a les diferents necessitats del client . Aquests s'han elaborat després d'un exhaustiu anàlisi de les principals eleccions dels clients.

El paquet urbà compta amb un top case de 39 litres, un encoixinat per al respatller, un parabrisa alt, un portaequipatges del darrere i una bossa amb divisor de compartiment. Per la seva banda, el paquet esportiu inclou un parabrisa esportiu, panells per als peus, un portamatrícules i tapes de plàstic. A més, hi ha un paquet d'hivern amb punys calefactats i un panell indicador de la calor del puny, així com una manta tèrmica apron que cobreix les cames i un carregador per a la bateria.