Únic de la seva espècie

Kia introdueix una segona carrosseria a la gamma del Ceed, després del llançament del model de 5 portes i a l'espera del Tourer familiar que arribarà el pròxim mes de març. Es tracta del nou Proceed, un shooting brake (familiar esportiu) que trenca amb allò establert fins a la data, en ser el primer vehicle d'aquest estil en el segment C generalista.

Des del pilar B cap endavant és gairebé idèntic al model original, però la secció posterior és completament diferent. Aquesta està caracteritzada per una marcada caiguda del sostre a la part posterior, que es fusiona amb un vidre molt inclinat i que acaba en una gran porta que dóna accés a un maleter molt espaiós. Altres elements amb personalitat pròpia de la vista posterior del Proceed són els pilots amb tecnologia LED units entre si per augmentar la sensació d'amplada del vehicle i el para-xocs de majors dimensions.

El voladís posterior i els grans para-xocs varien completament les dimensions generals del model original, arribant als 4.605 mil·límetres de longitud, la qual cosa representa gairebé tres centímetres més que la versió 5 portes i 5 mm més que el futur Tourer. Aquest creixement li permet elevar la capacitat del maleter fins als 594 litres: pràcticament el doble que la del Ceed. És a dir, que tenim un cotxe amb pràcticament la mateixa funcionalitat que el proper Tourer, però amb un aspecte molt més atractiu i esportiu, no només per l'agressiva caiguda de la part posterior, sinó també perquè és 43 mil·límetres més baix que aquest últim, transmetent la sensació de fusió entre cotxe i carretera tan característica dels coupé. A més, i per potenciar el seu caràcter dinàmic, aquesta versió del Ceed només està disponible amb les versions GT i GT Line. D'aquesta manera Kia segueix lligant la denominació Pro a les versions més esportives del seu reeixit compacte.

Interior esportiu



L'habitacle del Proceed és pràcticament idèntic al del 5 portes, excepte a les places del darrere. En principi, la marcada caiguda del sostre havia de restar espai lliure per al cap, però Kia ha resolt aquest problema amb una menor altura a la zona del maluc que compensa l'efecte de la línia del sostre. I en tenir la mateixa distància entre eixos, es gaudeix del mateix espai per als genolls. El que no ha pogut evitar la marca coreana és que la finestra posterior quedi excessivament reduïda, de manera que no es gaudeix d'una bona visió a través del retrovisor central.

Un altre aspecte que distingeix l'interior del Proceed és la seva esportivitat, ja que, com comentàvem, aquest model només està disponible en versió GT o amb l'acabat GT Line, que gaudeixen de sèrie d'elements com ara seients amb subjecció optimitzada, volant esportiu, insercions metàl·liques, entapissats en cuir o costures en color vermell o gris.

Com no podia ser d'una altra manera, les dues versions disposen de l'equipament més exclusiu de la gamma, que inclou la tecnologia més avantguardista en els apartats de seguretat, ajuda a la conducció i connectivitat. En destaca especialment el sistema d'infoentreteniment amb una pantalla tàctil de 7 o 8 polzades, que integra el sistema de navegació amb els serveis Connected Services de Kia proporcionats per TomTom. Alhora, aquest sistema permet la integració total del telèfon intel·ligent mitjançant els sistemes Apple CarPlay i Android Auto.



Àmplia gamma de motors

Malgrat la seva innata esportivitat, i tenint en compte que estem davant d'un model de tall familiar, Kia ha volgut satisfer les necessitats de tota mena d'usuaris, oferint una àmplia gamma de motoritzacions. El Proceed GT Line està ja disponible als concessionaris amb tres propulsors: dos gasolina i un dièsel. Entre els primers hi ha el popular T-GDI d'1.0 litres i 120 cv, a més del motor Kappa 1.4 T-GDI de 140 cv. L'opció dièsel es redueix a l'1.6 CRDi de 136 cv, que ofereix un envejable equilibri entre potència i eficiència. Aquest últim i el gasolina de 140 cv poden anar associats a l'efectiu canvi automàtic de 7 relacions i doble embragatge DCT, com a opció per substituir el canvi manual de sis marxes que ve de sèrie.

I per als amants de les sensacions, Kia ha introduït el propulsor 1.6 T-GDI de 204 cv i 265 Nm al Proceed GT. Amb aquest motor i la transmissió DCT, el Proceed pot accelerar de 0 a 100 km/h en tan sols 7,5 segons, aconseguint una velocitat màxima de 225 km/h. D'aquesta manera la versió GT es posiciona com la més exclusiva de la gamma i està disponible des de tan sols 24.975 euros amb totes les campanyes i ajudes possibles, mentre que el model d'accés és el GT Line 1.0T-GDI, des de 23.720 euros.