Hyundai bat el rècord de vendes a Espanya

Hyundai ha tancat les vendes de l'any 2018 amb un total de 64.573 unitats, fet que suposa un creixement del 17% respecte l'exercici anterior. Aquestes xifres de vendes representen un nou rècord de vendes des que la firma coreana va iniciar el seu camí a Espanya.

Amb aquests números, Hyundai ha aconseguit ocupar el novè lloc entre les marques més venudes al mercat espanyol,la qual cosa demostra la plena consolidació de la marca coreana al competit sector dels fabricants generalistes. Per canals, Hyundai ha centrat les seves vendes al segment dels particulars amb un total de 44.911 unitats (+17%), mentre que al d'empreses ha comptabilitzat 11.734 vehicles (+16%) i al de companyies de lloguer 7.928 vehicles (+16%).



Per sobre de la mitjana

El creixement de Hyundai a Espanya supera amb escreix l'experimentat per la marca al mercat europeu, on ha superat en un 3,9% les vendes de 2017, arribant a les 543.292 unitats. Alhora, destaca el gran comportament de la gamma SUV de Hyundai, on models com el Tucson o el Kona han aconseguit un gran èxit de vendes, amb 18.400 i 10.685 unitats respectivament. Pel que fa als turismes, l'actualitzat i20 ha aconseguit xifres rècord de vendes amb un total de 12.756 cotxes, mentre que l'i30 ha arribat a les 10.765 d'unitats. La gamma Ioniq segueix sent un model d'èxit amb 4.837 unitats.

Un dels artífexs d'aquest creixement ha estat l'èxit del sistema de rènting personal Hyundai Move, una opció de compra caracteritzada per la seva flexibilitat i per les múltiples opcions i serveis que ofereix a l'usuari.

De cara al present 2019 Hyundai té previst centrar el seu creixement al canal empreses, ja que el de particulars comença a donar signes d'alentiment. A més, aquest any Hyundai potenciarà el seu suport a la seva gamma elèctrica després de tancar un acord amb una instal·ladora per muntar gratis un punt de càrrega a tots els usuaris que comprin un model de la seva gamma elèctrica.