Aprilia RSV4 RR, del circuit al carrer

Aprilia ha presentat al circuit italià de Mugello la nova, potent i esperada Aprilia RSV4, una moto que destaca per la seva qualitat de disseny i el seu alt rendiment, aconseguit gràcies a l'experiència d'Aprilia en el món de la competició, en què ha guanyat 54 títols mundials, set dels quals han estat al campionat del món SBK.

La nova Aprilia RSV4 ha estat dissenyada al Centre d'Estil d'Aprilia amb l'objectiu de convertir-se en una moto única però reconeixible pels seus colors i pels seus detalls exclusius. La marca italiana ofereix dues versions de la nova RSV4: l'Aprilia RSV4 RR i l'Aprilia RSV4 1100 Factory. Totes dues versions estan equipades amb un motor V4 a 65 ° que ofereix 217 cavalls de potència a 13.200 rpm i un parell màxim de 122 Nm a 11.000 rpm, un motor mai abans vist en una moto esportiva de sèrie. Els dos models es caracteritzen per la possibilitat d'oferir una gran quantitat d'ajustos per al xassís estàndard, ja que l'RSV4 és l'única Superbike que permet ajustar la posició del motor al bastidor, la inclinació del tub de direcció, l'ajust del pivot del basculant, l'altura de la part del darrere i les suspensions. També destaca el sistema de frens, que ha rebut noves actualitzacions, com les pinces frontals Brembo Stylema, més lleugeres i efectives.



Tecnologia de circuit

Les Aprilia RSV4 1000 RR i RSV4 1100 Factory equipen un increïble paquet de sistemes de control dissenyat i patentat en exclusiva per Aprilia i basat en la tecnologia guanyadora en el Campionat del Món de Superbike: l'Aprilia Performance Ride Control (APRC). Aquest paquet inclou el control de tracció ajustable en marxa, el sistema de control d'aixecament de roda, el sistema de control de sortida per a ús exclusiu a la pista, la caixa de canvis electrònica, el sistema per seleccionar i limitar la velocitat màxima permesa i la gestió electrònica avançada, que permet introduir el control de creuer. A més, les dues versions de l'Aprilia RSV4 disposen de sèrie de l'avançat ABS multimapa de revolt, per garantir la màxima seguretat a la carretera i el millor rendiment al circuit. Juntament amb aquest sistema s'inclou l'Aprilia RLM, que limita l'elevació de la roda del darrere en els punts de frenada més forts.

Tots els interessats en la nova Aprilia RSV4 podran personalitzar la seva moto gràcies a l'àmplia gamma d'accessoris desenvolupats per la marca italiana, que inclouen: el tub d'escapament slip-on (equipat amb un silenciador de titani), el tub d'escapament Racing complet, la centraleta de control per al seu ús en pista, l'amortidor Öhlins TTX (de sèrie en la versió RSV4 1100 Factory), l'amortidor de direcció Öhlins (de sèrie en RSV4 1100 Factory), la forquilla Öhlins NIX (de sèrie en RSV4 1100 Factory) o diversos components de carboni per aconseguir un estil més esportiu i lleuger. La nova Aprilia RSV4 RR té un preu de 19.999 euros, mentre que l'Aprilia RSV4 1100 Factory parteix dels 25.999 euros.